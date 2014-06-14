中国能源：5月全社会用电量4,492亿千瓦时，同比增长5.3%--能源局

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京6月14日 - 中国国家能源局周六称， 5月全社会用电量4,492亿千瓦时，同比增长5.3%，增速比4 月份上升0.7个百分点。 刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-5月，全国全社会用电量累计21,638亿千瓦时，同比增长5.2%。 1-5月，分产业看，第一产业用电量337亿千瓦时，同比下降5.8%；第二产业用电量15,843亿千瓦时，增长 5.1%；第三产业用电量2,591亿千瓦时，增长6.4%；城乡居民生活用电量2,867亿千瓦时，增长6.4%。 中国电力企业联合会此前发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速 也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。 全国电力工业统计数据一览表 指标名称 计算单位 本月 本月止累计 绝对量 增长% 绝对量 增长% 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,492 5.3 21,638 5.2 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 83 -8.3 337 -5.8 第二产业用电量 亿千瓦时 3,445 5.5 15,843 5.1 工业用电量 亿千瓦时 3,387 5.5 15,559 5.0 轻工业用电量 亿千瓦时 571 3.6 2,548 4.6 重工业用电量 亿千瓦时 2,815 5.9 13,011 5.1 第三产业用电量 亿千瓦时 475 6.0 2,591 6.4 城乡居民生活用电量 亿千瓦时 489 5.6 2,867 6.4 6000千瓦及以上电厂发电设备 万千瓦 124,112 9.3 容量 其中:水 电 万千瓦 24,962 13.7 火 电 万千瓦 87,213 5.0 核 电 万千瓦 1,778 30.7 风 电 万千瓦 8,227 23.1 全国供电煤耗率 克/千瓦时 316 -3 全国线路损失率 ％ 5.65 -0.16 全国供热量 万百万千焦 155,511 0.7 全国供热耗用原煤 万吨 9,455 1.2 全国供电量 亿千瓦时 18,868 3.0 全国售电量 亿千瓦时 17,801 3.1 全国发电设备累计平均利用小 小时 1,733 -59 时 其中：水电 小时 1,084 -64 火电 小时 1,999 -17 风电 小时 863 -77 全国发电累计厂用电率 % 5.2 -0.14 其中：水电 % 0.4 -0.05 火电 % 5.6 -0.09 电源基本建设投资完成额 亿元 909 其中:水电 亿元 251 火电 亿元 271 核电 亿元 186 电网基本建设投资完成额 亿元 1256 发电新增设备容量 万千瓦 2,936 其中：水电 万千瓦 835 火电 万千瓦 1,304 新增220千伏及以上变电设备 万千伏安 8,708 容量 新增220千伏及以上线路长度 千米 15,791 注：全社会用电量指标是全口径数据。 (完) (发稿 谢衡；审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托