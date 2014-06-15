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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 09:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.36 -0.52 -1.13 1706362

搜狐 58.79 -0.12 -0.20 250975

网易 75.42 -0.42 -0.55 1878562

百度 178.05 +2.07 +1.18 2380728

台湾

台湾积体电路 21.09 -0.02 -0.09 1311332

联电 2.45 +0.01 +0.41 133183

日月光 6.36 -0.10 -1.55 490340

硅品精密 8.08 -0.05 -0.62 572792

和信超媒体 1.01 -0.04 -3.81 316084

友达 3.90 -0.03 -0.76 76269

中华电信 31.91 +0.04 +0.13 26222

台湾国际航电 59.27 -0.35 -0.59 905271

香港

中国移动 48.80 +0.16 +0.33 100182

中国联通 15.38 +0.30 +1.99 99783

中国电信 49.88 +0.12 +0.24 9284

中芯国际 4.07 +0.02 +0.49 6591

(完)

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