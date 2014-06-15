全球汇市：6月10日止当周投机客美元净多仓增至近四个月高位--CFTC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透6月13日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持的美元多头仓位升至近四个月最高位。
6月10日止当周美元净多仓增至159.5亿美元，前一周为113.9亿美元。
本周美元净多仓为2月18日当周以来最高规模。数据显示，这是投机客连续第五周持有美元净多仓。
投机客的欧元净空仓增至57,185口，之前一周为33,025口，因上周四欧洲央行出台了刺激措施提振疲软的欧元区经济。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 11,893 12,578
空头仓位 94,055 86,796
净仓位 -82,162 -74,218
欧元(125,000欧元为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 43,739 57,109
空头仓位 100,924 90,134
净仓位 -57,185 -33,025
英镑(62,500英镑为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 85,202 79,476
空头仓位 49,360 44,502
净仓位 35,842 34,974
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 9,615 11,907
空头仓位 12,645 13,919
净仓位 -3,030 -2,012
加元(100,000加元为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 30,303 32,519
空头仓位 54,411 55,250
净仓位 -24,108 -22,731
澳元(100,000澳元为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 62,141 56,811
空头仓位 33,894 35,284
净仓位 28,247 21,527
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月10日当周 前一周
多头仓位 20,401 22,400
空头仓位 3,546 4,869
净仓位 16,855 17,531
(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申