版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 15日 星期日 12:37 BJT

全球汇市：6月10日止当周投机客美元净多仓增至近四个月高位--CFTC

路透6月13日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持的美元多头仓位升至近四个月最高位。

6月10日止当周美元净多仓增至159.5亿美元，前一周为113.9亿美元。

本周美元净多仓为2月18日当周以来最高规模。数据显示，这是投机客连续第五周持有美元净多仓。

投机客的欧元净空仓增至57,185口，之前一周为33,025口，因上周四欧洲央行出台了刺激措施提振疲软的欧元区经济。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 11,893 12,578

空头仓位 94,055 86,796

净仓位 -82,162 -74,218

欧元(125,000欧元为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 43,739 57,109

空头仓位 100,924 90,134

净仓位 -57,185 -33,025

英镑(62,500英镑为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 85,202 79,476

空头仓位 49,360 44,502

净仓位 35,842 34,974

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 9,615 11,907

空头仓位 12,645 13,919

净仓位 -3,030 -2,012

加元(100,000加元为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 30,303 32,519

空头仓位 54,411 55,250

净仓位 -24,108 -22,731

澳元(100,000澳元为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 62,141 56,811

空头仓位 33,894 35,284

净仓位 28,247 21,527

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月10日当周 前一周

多头仓位 20,401 22,400

空头仓位 3,546 4,869

净仓位 16,855 17,531

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐