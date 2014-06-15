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亚洲 | 2014年 6月 15日 星期日 12:48 BJT

电信产业：ITC初步裁决中兴通讯和诺基亚未侵犯InterDigital专利

路透华盛顿6月13日 - 美国国际贸易委员会(ITC)一位法官周五初步裁决，中国中兴通讯 和已被微软 收购的诺基亚生产的手机均没有侵犯InterDigital 的无线电话专利。

该委员会预计将在10月公布最终裁决。

InterDigital股价受此影响重挫超过10%，但之后略有反弹，终场收跌6.6%。

InterDigital在声明中称，将对ITC提起上诉。

InterDigital最初还对三星电子 和华为 提起控诉，指控他们侵犯专利，但这两家公司选择了和解。

微软对此没有发表评论，中兴通讯未答复要求其置评的征询。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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