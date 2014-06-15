版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:47 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(632,121口)

212,406 131,324 82,413 284,668 307,837 579,487 521,574 52,634 110,547

较6月3日变动(未平仓合约：增加3,561口)

-8,764 12,443 12,893 -2,623 -24,305 1,506 1,031 2,055 2,530

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.6 20.8 13.0 45.0 48.7 91.7 82.5 8.3 17.5

各类交易商数量(总计为609家)

173 177 178 153 216 432 486 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐