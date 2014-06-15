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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:46 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,397,425口)

420,336 235,582 233,245 626,153 671,346 1279734 1140173 117,691 257,252

较6月3日变动(未平仓合约：增加39,860口)

-2,645 30,492 16,943 20,554 -9,398 34,852 38,037 5,008 1,823

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 16.9 16.7 44.8 48.0 91.6 81.6 8.4 18.4

各类交易商数量(总计为702家)

136 158 179 251 323 499 573 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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