版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:46 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(401,247口)

128,222 128,951 67,025 170,589 156,323 365,836 352,299 35,411 48,948

较6月3日变动(未平仓合约：增加15,179口)

-2,395 12,813 9,757 6,564 -5,868 13,926 16,702 1,253 -1,523

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 32.1 16.7 42.5 39.0 91.2 87.8 8.8 12.2

各类交易商数量(总计为363家)

106 126 113 93 96 264 279 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐