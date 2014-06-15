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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:45 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,769口)

62,813 35,257 25,164 81,342 110,281 169,319 170,702 13,450 12,067

较6月3日变动(未平仓合约：减少5,476口)

-4,028 5,876 -235 -975 -11,975 -5,238 -6,334 -238 858

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.4 19.3 13.8 44.5 60.3 92.6 93.4 7.4 6.6

各类交易商数量(总计为248家)

95 69 74 60 56 194 171 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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