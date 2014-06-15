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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:43 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,676,336口)

520,876 102,865 538,556 502,563 949,345 1561995 1590766 114,341 85,570

较6月3日变动(未平仓合约：增加12,293口)

320 -1,106 11,211 -1,150 4,058 10,381 14,163 1,912 -1,870

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 6.1 32.1 30.0 56.6 93.2 94.9 6.8 5.1

各类交易商数量(总计为354家)

141 79 155 89 101 307 284 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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