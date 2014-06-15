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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:45 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年6月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(378,689口)

159,567 98,440 26,148 156,553 219,703 342,268 344,291 36,421 34,398

较6月3日变动(未平仓合约：减少3,452口)

2,235 259 -2,258 -2,992 -3,286 -3,015 -5,285 -437 1,833

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.1 26.0 6.9 41.3 58.0 90.4 90.9 9.6 9.1

各类交易商数量(总计为260家)

111 80 66 51 49 190 170 (完)

(整理 王冠中; 审校 白云)
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