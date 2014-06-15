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市场报道 | 2014年 6月 15日 星期日 14:44 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月10日持仓报告(表)

路透6月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年6月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,453口)

40,089 55,418 14,444 77,138 57,193 131,671 127,055 15,782 20,398

较6月3日变动(未平仓合约：减少4,330口)

-7,246 -1,657 -1,239 1,542 -3,668 -6,943 -6,564 2,613 2,234

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 37.6 9.8 52.3 38.8 89.3 86.2 10.7 13.8

各类交易商数量(总计为248家)

65 103 60 51 53 154 189 (完) (整理 王冠中; 审校 白云)
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