《美债一周展望》公债价格在清淡交投中小跌，关注美联储下周会议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 升息预期拖累公债价格
* 伊拉克局势紧张，美国公债跌势受限
* 关注下周美联储货币政策会议
路透纽约6月13日 - 美国公债价格周五下滑，交投清淡，受英债大跌拖累，此前英国央行总裁卡尼表示可能较预期更早升息，且市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能也较之前预期更早升息。
公债收益率在连跌两日后普涨，中短期公债的卖压要比长债卖压重，较短期公债表现逊于较长期公债，因它们对美联储政策调整更为敏感。
“部分10年期/30年期公债、五年期/30年期公债收益率曲线交易被出脱，”CRT Capital高级公债交易员Ian Lyngen表示，反映对美联储收紧政策的担忧。
投资人目前关注下周美联储为期两日的货币政策会议，预计将会进一步缩减每月购债规模。一些投资人还预计美联储对经济的看法会更为积极。
但美国公债价格跌幅受限，因伊拉克紧张局势升级。美国国务卿克里周五表示，他预计美国总统奥巴马很快会决定美国政府将采取何种措施应对伊拉克伊斯兰逊尼派激进组织叛军的迅速推进。
英国央行总裁卡尼周四暗示，可能会较市场原本预期的更早升息，触动海外市场美债的跌势。
英债价格下挫，两年期英债收益率 升至0.903%，为约三年最高。
纽约尾盘，美国10年期公债 跌5/32，收益率报2.604%，周四尾盘报2.605%。
美国30年期公债 跌3/32，收益率报3.414%，周四尾盘报3.418%。
五年期和七年期公债跌幅较大，五年期公债 跌6/32，收益率由1.689%升至1.694%。七年期公债 跌6/32，收益率由2.202%升至2.204%。
美国公布较预期疲弱的经济数据后，美国公债收益率从日高回落。
美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月意外下降0.2%，4月为增长0.6%。数据显示通胀压力仍温和。
汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，分析师预估中值为83.0，5月终值为81.9。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申