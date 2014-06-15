《独家新闻》本田将因Takata安全气囊瑕疵召回逾100万辆汽车--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透东京6月14日 - 据知情消息人士透露，本田汽车 预计将召回安全气囊可能存在瑕疵的汽车，这使得波及数家公司的安全气囊问题召回数量将再增加逾100万辆。
这次召回涉及的是Takata 供应的、存在瑕疵的安全气囊气体发生器，本周早前丰田也进行了类似的召回。据这位要求匿名的消息人士称，本田应该会在6月底宣布召回行动。
消息人士称，本田等待Takata提供更多有关气体发生器的信息的同时，也在调查自己需要召回多少辆汽车，以及这些汽车的所在地区。这次召回的规模可能超过本田去年的全球召回规模113.5万辆。
本田发言人Akemi Ando在被问及本田是否会扩大去年与安全气囊有关的召回时称：“我们在尽快进行调查，如果决定有必要召回汽车，将会很快提出召回报备。”
全球最大的汽车商丰田周三在日本境外召回了162万辆以前曾被召回过的汽车，在日本还召回了之前没被召回过的65万辆汽车。加上后来的召回数量，过去五年间全球召回的配备有Takata安全气囊的汽车数量超过700万辆。
除了丰田2013年的召回，本田、日产 、宝马 也进行了召回。他们因为安全气囊气体发生器总共召回了约360万辆汽车，存在瑕疵的气体发生器有遇事故爆炸成碎片的隐患。
跳一段！美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，在收到六起声称安全气囊在佛罗里达和波多黎各这样气候潮湿的环境下无法恰当启用的投诉后，本周已开始调查规模估计为109.2万辆的汽车召回，这些车的制造商不仅只有丰田，还有本田、日产、马自达 和菲亚特-克莱斯勒集团。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申