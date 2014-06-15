《独家新闻》本田将因Takata安全气囊瑕疵召回逾100万辆汽车--消息

路透东京6月14日 - 据知情消息人士透露，本田汽车 预计将召回安全气囊可能存在瑕疵的汽车，这使得波及数家公司的安全气囊问题召回数量将再增加逾100万辆。

这次召回涉及的是Takata 供应的、存在瑕疵的安全气囊气体发生器，本周早前丰田也进行了类似的召回。据这位要求匿名的消息人士称，本田应该会在6月底宣布召回行动。

消息人士称，本田等待Takata提供更多有关气体发生器的信息的同时，也在调查自己需要召回多少辆汽车，以及这些汽车的所在地区。这次召回的规模可能超过本田去年的全球召回规模113.5万辆。

本田发言人Akemi Ando在被问及本田是否会扩大去年与安全气囊有关的召回时称：“我们在尽快进行调查，如果决定有必要召回汽车，将会很快提出召回报备。”

全球最大的汽车商丰田周三在日本境外召回了162万辆以前曾被召回过的汽车，在日本还召回了之前没被召回过的65万辆汽车。加上后来的召回数量，过去五年间全球召回的配备有Takata安全气囊的汽车数量超过700万辆。

除了丰田2013年的召回，本田、日产 、宝马 也进行了召回。他们因为安全气囊气体发生器总共召回了约360万辆汽车，存在瑕疵的气体发生器有遇事故爆炸成碎片的隐患。