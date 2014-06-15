更新版 1-英国评等：标准普尔将英国AAA评级展望上调至稳定

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦6月13日 - 评级机构标准普尔周五将英国AAA债信评级展望由负面上调为稳定，但指出，若英国决定离开欧盟，其评级可能受到影响。
标准普尔表示，英国在整顿公共财政方面有不错的进展。
英国财政大臣欧思邦所属的保守党政府在2010年接下政权时承诺将保卫英国的债信评级，但随后的经济停滞和债务上升，造成穆迪和惠誉在去年调降英国的AAA评级。
“我们预期英国经济复苏将持续扩大，公共财务状况改善，”标准普尔在声明中称。
但标普也对英国若决定脱离欧盟带来的后果提出警告。保守党承诺若明年赢得大选，将在2017年就英国的欧盟成员身分进行公投。
“我们认为，若英国离开欧盟，将削弱英国的经济前景，对评级会有负面影响，”标准普尔称，此举可能损及贸易。
标普也淡化对于英国房市增强的忧虑，并称在推出宏观审慎举措后，预期未来房价涨势将更受控。
欧思邦周四表示，他将赋予英国央行更多权限，以抑制抵押贷款，且降低房市威胁金融稳定的风险。
标准普尔称，上修英国评级展望，意味着英国未来两年内丧失AAA评级的可能性降至三分之一以下。
惠誉周五稍早确认了英国的AA+评级，较最高评级低一个级距。(完) (编译 王冠中; 审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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