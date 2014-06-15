伊拉克情势：叛军攻势放慢，美国向波斯湾派遣航母

路透巴格达6月14日 - 伊拉克叛乱武装分子在连续数日的迅猛行动后，威胁国家完整的攻势周六似乎有所放缓，伊拉克政府军在反击中收复一些失地，缓解了以什叶派为首政府的压力。

伊拉克官员声称赢回对逊尼派叛军的主动权的同时，邻国伊朗也表示未来有可能与老对头美国携手合作，帮助伊拉克恢复国土安全。

美国总统奥巴马周五表示，他正在审查应对伊拉克动乱局势的军事选项，但其中没有派遣军队。

美国国务卿克里周六致电伊拉克外长，他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧，保持一致团结的情况下，美国才能有效地帮到伊拉克。

美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰，为华府决定采取军事行动的情况做准备。此前叛乱分子占领了伊拉克北部，并逼近巴格达。

数千名伊拉克人响应该国影响力最大的什叶派牧师的号召，拿起武器反击逊尼派武装组织ISIL发起的叛乱，保卫国家。

伊拉克总理马利基在巡访Samarra时表示，誓要击败叛乱分子。

由于市场担心内乱将导致伊拉克石油出口中断，油价出现跳涨。

叛军在逊尼派占多数的地区几乎没有遇到阻力，但现在与政府军狭路相逢，在什叶派民兵帮助下，政府军周六收复了之前失守的一些在Samarra附近的城镇和地区。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼在一场电视转播的记者会上，被问及伊朗政府是否会与美国合作打击ISIL，他说：“如果美国开始打击位于伊拉克或其他地区的恐怖集团，那我们就会考虑这么做。”

伊朗一位高级官员本周早前对路透表示，伊朗可能准备与美国合作打击ISIL叛乱分子。伊朗对伊拉克什叶派占多数的地区有强大影响力。

这位官员称，伊朗领导层在考虑与美国人合作的想法。据伊朗媒体称，目前伊朗会向巴格达派遣顾问和运送武器，以示支援，但可能不会派军。