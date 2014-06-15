伊拉克情势：叛军攻势放慢，美国向波斯湾派遣航母

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透巴格达6月14日 - 伊拉克叛乱武装分子在连续数日的迅猛行动后，威胁国家完整的攻势周六似乎有所放缓，伊拉克政府军在反击中收复一些失地，缓解了以什叶派为首政府的压力。
伊拉克官员声称赢回对逊尼派叛军的主动权的同时，邻国伊朗也表示未来有可能与老对头美国携手合作，帮助伊拉克恢复国土安全。
美国总统奥巴马周五表示，他正在审查应对伊拉克动乱局势的军事选项，但其中没有派遣军队。
美国国务卿克里周六致电伊拉克外长，他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧，保持一致团结的情况下，美国才能有效地帮到伊拉克。
美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰，为华府决定采取军事行动的情况做准备。此前叛乱分子占领了伊拉克北部，并逼近巴格达。
数千名伊拉克人响应该国影响力最大的什叶派牧师的号召，拿起武器反击逊尼派武装组织ISIL发起的叛乱，保卫国家。
伊拉克总理马利基在巡访Samarra时表示，誓要击败叛乱分子。
由于市场担心内乱将导致伊拉克石油出口中断，油价出现跳涨。
叛军在逊尼派占多数的地区几乎没有遇到阻力，但现在与政府军狭路相逢，在什叶派民兵帮助下，政府军周六收复了之前失守的一些在Samarra附近的城镇和地区。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼在一场电视转播的记者会上，被问及伊朗政府是否会与美国合作打击ISIL，他说：“如果美国开始打击位于伊拉克或其他地区的恐怖集团，那我们就会考虑这么做。”
伊朗一位高级官员本周早前对路透表示，伊朗可能准备与美国合作打击ISIL叛乱分子。伊朗对伊拉克什叶派占多数的地区有强大影响力。
这位官员称，伊朗领导层在考虑与美国人合作的想法。据伊朗媒体称，目前伊朗会向巴格达派遣顾问和运送武器，以示支援，但可能不会派军。
美国官员周五表示，目前尚未与伊朗就伊拉克危机进行过接洽。白宫发言人在被问及对鲁哈尼周六言论有何看法时称，不会对此置评。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申