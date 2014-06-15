路透调查：英国央行将从2015年第一季开始升息

路透伦敦6月13日 - 周五的一项路透调查显示，分析师认为英国利率将在2015年第一季开始调升，此前一天英国央行总裁卡尼称，英国利率可能比市场预期的更早上调。

路透对45位分析师的调查中值显示，目前为0.5%的英国利率将从明年第一季开始上调。而5月28日的调查显示分析师预期的升息时间主要集中在明年第二季。

周五访问的分析师中只有10位预期英国利率将在今年上调。

逾四分之一的受访分析师将预期的时间提前，而没有提前的分析师中有一部分人称还在进行评估。

“卡尼昨晚发表的演说就利率问题的论调发生很大转变。他对此怎么都不会轻描淡写，因此显得意义重大，”Berenberg Bank的首席英国经济分析师Rob Wood说。

卡尼指出，英国经济仍有在不推高通胀的情况下成长的空间，但迄今鲜有迹象显示经济扩张步伐放缓，而央行原先认为今年下半年会出现这种情况。

“关于第一次加息的确切时间已经充斥着太多的揣测，(升息)决定变得更加平衡，”他说道。“这可能要早于市场目前预期。”

直到昨天为止，金融市场还像近期的路透调查那样，反映要到2015年第一季才会首次升息，现在预期时间已提前到今年。

近期英国公布了一系列乐观点经济数据，意味着市场观察人士已经认为英国央行将成为全球金融危机后最先开始收紧政策的主要央行。

英国的经济规模目前可能比危机前的峰值更大了，经济复苏范围似乎也在扩大，不再像之前那样紧紧依赖消费者需求和房地产相关的行业。

不过，英国央行的货币政策委员会(MPC)对经济复苏呵护有加，生怕扼杀了它，MPC长期以来一直在费尽口舌地强调，即便升息，步伐也将是渐进式的。据路透调查，到明年底，英国利率也只会升至1.5%。

“卡尼似乎向市场保证过，利率将在未来三年内升至2.25%。所以如果升息周期开始的时点早于预期，升息路径可能会比每季度升25个基点更加缓和渐进，”汇丰控股的分析师Simon Wells说。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)