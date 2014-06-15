《全球主要央行会议预告》--2014年6月-12月

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要央行在2014年6月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
6月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。
7月 3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
7月 9日－货币政策会议(至7月10日)。
7月10日－公布利率决定。
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
7月14日－日本央行货币政策会议(至7月15日)。
8月 7日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。
9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
7月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月19日－货币政策评估。
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
7月 1日－召开利率会议。
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
7月24日－公布指标利率。
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
6月19日－货币政策会议。
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申