企业并购：美国医疗设备商Medtronic接近谈妥以逾450亿美元收购同业Covidien--消息

路透纽约/芝加哥6月14日 - 据知情人士周六透露，美国医疗设备制造商Medtronic 正就收购同业Covidien 进行进阶协商，交易金额可达450亿至500亿美元。

一位要求匿名的消息人士称，这笔交易最快将在周一对外宣布。Medtronic可通过这笔交易将公司总部迁至Covidien所在的爱尔兰，从而利用当地税率较低的优势。

目前总部位于美国明尼阿波利斯的Medtronic是全球最大的独立医疗设备制造商，旗下产品众多，从心脏除颤器、心脏支架，到胰岛素泵、脊柱植入物都有。Medtronic市值约为610亿美元。Covidien是家生产外科手术设备的企业，市值约为320亿美元。

医疗设备制造商近几年出现营收放缓，并遇到定价压力，因海外国家政府纷纷削减预算，美国也在改革医疗体系。

此外，由于病人因为缺乏医保或医疗成本过高不愿求医，医疗服务需求不振，各大医院都在寻求通过整合供应商来降低成本。

“从很多层面看，这笔交易都说得通，不管是战略层面也好，还是财务层面也好，”Jefferies的分析师Raj Denhoy谈及这两家公司合并的可能性时说道。“有很多理由认为这笔交易会发生。”

Denhoy指出，因为两家公司的产品重叠的地方很少。收购Covidien将帮助Medtronic扩大市场份额。

Medtronic和Covidien的公司方人士均拒绝对相关报导置评。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)