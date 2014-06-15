美国经济：OECD预期美国经济未来几个月将加速复苏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿6月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，美国经济复苏应会在未来几个月加速，因能源荣景、失业率稳步下滑和投资回温，将经济成长步伐推至10年来高点。
OECD在最新的美国经济评估中称，美国今年国内生产总值(GDP)应会扩增2.5%，略低于该组织上月公布的预估。
但OECD仍维持明年美国经济成长3.5%的预估不变，这将是2004年以来最强劲的增幅。
OECD对美国经济成长的预估比多数民间预估机构和其他国际组织的预估来的乐观。世界银行预估美国2015年经济成长率为3.0%。
OECD表示，见到了几个正面的趋势，将合力推动复苏加速且更稳固、更由民间需求所推动。
该组织预估，低能源价格和持续守在低位的借贷成本，伴以创纪录的企业现金部位，应会带动2015年企业投资大增10%。而失业率持续下滑，意味着未来一年消费者需求将升高，房市也会稳健复苏。
“美国是当前全球复苏的亮点，”OECD秘书长葛利亚称。“这样的势头正在积聚动能。”(完) (编译 王冠中; 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申