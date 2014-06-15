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亚洲 | 2014年 6月 15日 星期日 15:58 BJT

韩国个股：LG化学将向中国上汽和观致供应电动车电池

路透首尔6月15日 - 韩国LG化学 称，已获得向中国上汽集团 和观致汽车(Qoros)供应电动车电池的订单，押注全球最大的汽车市场中国将重振全球电动车(EV)增长迟滞的销售。

LG化学没有披露交易细节，但表示这些合同将令其中国客户总数增至四个。中国客户已从LG化学订购了逾10万组电动车电池，一旦开始生产，将为LG化学带来数亿美元的收入。

LG化学还称，计划今年下半年在中国成立一家合资企业，生产电动车电池满足当地增长的需求。LG化学在美国和韩国都设有工厂。

“我们目前在确定中国合资事业伙伴的最后阶段，一旦做出决定，我们计划在讨论后进行选址，”LG化学在声明中称。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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