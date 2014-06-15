版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月16日当周
    
    6月16日(一)
    暂无重要经济指标 
    
    6月17日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                         5月         -1.2%      +5.1%
             进口(较上年同期)                                     +1.7%      +3.4%
             贸易收支(亿日圆)                                逆差11,720  逆差8,089
    
    6月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              5月         --         -0.2%
                            (较上年同期)                          --         -0.3%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           6月         --          正19
    
    6月19日(四)
    暂无重要经济指标
    
    6月20日(五)
    暂无重要经济指标
    
    6月23日当周
    
    6月23日(一)
    暂无重要经济指标
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐