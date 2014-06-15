基金产业：6月11日止当周全球股票基金净流入114亿美元--美银美林

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约6月13日 - 周五发布的美银美林全球研究报告显示，全球股票基金在6月11日止当周吸引114亿美元流入，为2月以来最大周度流入规模。
报告中还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据，称新兴市场股票基金吸引到23亿美元新资金，为九周来最大流入金额。专注美国市场的股票基金吸引到51亿美元，较前一周的流入12亿美元有所增加。
债券基金资金流入规模为16亿美元，是三个月以来的最低。浮动利率债券基金则遭遇13亿美元的资金外流，是2011年8月以来最大外流规模。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选