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债券 | 2014年 6月 16日 星期一 06:28 BJT

基金产业：6月11日止当周全球股票基金净流入114亿美元--美银美林

路透纽约6月13日 - 周五发布的美银美林全球研究报告显示，全球股票基金在6月11日止当周吸引114亿美元流入，为2月以来最大周度流入规模。

报告中还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据，称新兴市场股票基金吸引到23亿美元新资金，为九周来最大流入金额。专注美国市场的股票基金吸引到51亿美元，较前一周的流入12亿美元有所增加。

债券基金资金流入规模为16亿美元，是三个月以来的最低。浮动利率债券基金则遭遇13亿美元的资金外流，是2011年8月以来最大外流规模。(完)
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