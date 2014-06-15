基金产业：6月11日止当周全球股票基金净流入114亿美元--美银美林

路透纽约6月13日 - 周五发布的美银美林全球研究报告显示，全球股票基金在6月11日止当周吸引114亿美元流入，为2月以来最大周度流入规模。

报告中还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据，称新兴市场股票基金吸引到23亿美元新资金，为九周来最大流入金额。专注美国市场的股票基金吸引到51亿美元，较前一周的流入12亿美元有所增加。