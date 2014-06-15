《一周经济焦点》美联储动向为关注焦点，投资人欲从中寻求慰藉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欧洲央行藉由降息以及促进对遭受危机打击的企业增加放贷等措施，已经对通缩开战。鲜有人预期该央行目前会采取进一步行动。
德意志银行分析师Gilles Moec说道，“欧央行已经为自己赢得一些时间，或许平静会持续到年底，央行不希望在此之前被迫再采取任何额外措施。”
本周欧元区要公布的重要经济数据不多，德国6月ZEW指数是关注重点。此前公布的工业产出数据好于预期，并且欧元区信心增强，意味着第二季经济成长加速。
继上周西班牙、法国、意大利、德国和葡萄牙大举发债后，本周债市将迎来西班牙、德国和法国的新一轮发债。
追求收益的投资者将关注塞浦路斯可能售债的消息，此时距离该国金援银行储户和实施资本管控才仅一年。若果真发债，那么接受援助的欧元区成员国将全部重回债市。
日本央行周五将公布月度政策会议记录，分析师称，预期对经济乐观的看法不会改变。
“失业率仍然很低，就业机会也稳步增加。此外，现金薪资也略有改善，日本经济的成长环境要比1997年时更加好，”ING在投资者报告中称。
中国周二将公布海外直接投资数据，周三公布房价数据。房价增速的减慢可能助燃人们对该行业加快下滑的担忧。(完)
(编译 戴素萍/郑茵/孙茉莉; 审校 王兴亚)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申