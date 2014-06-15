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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 07:35 BJT

《一周经济焦点》美联储动向为关注焦点，投资人欲从中寻求慰藉

欧洲央行藉由降息以及促进对遭受危机打击的企业增加放贷等措施，已经对通缩开战。鲜有人预期该央行目前会采取进一步行动。

德意志银行分析师Gilles Moec说道，“欧央行已经为自己赢得一些时间，或许平静会持续到年底，央行不希望在此之前被迫再采取任何额外措施。”

本周欧元区要公布的重要经济数据不多，德国6月ZEW指数是关注重点。此前公布的工业产出数据好于预期，并且欧元区信心增强，意味着第二季经济成长加速。

继上周西班牙、法国、意大利、德国和葡萄牙大举发债后，本周债市将迎来西班牙、德国和法国的新一轮发债。

追求收益的投资者将关注塞浦路斯可能售债的消息，此时距离该国金援银行储户和实施资本管控才仅一年。若果真发债，那么接受援助的欧元区成员国将全部重回债市。

日本央行周五将公布月度政策会议记录，分析师称，预期对经济乐观的看法不会改变。

“失业率仍然很低，就业机会也稳步增加。此外，现金薪资也略有改善，日本经济的成长环境要比1997年时更加好，”ING在投资者报告中称。

中国周二将公布海外直接投资数据，周三公布房价数据。房价增速的减慢可能助燃人们对该行业加快下滑的担忧。(完)

(编译 戴素萍/郑茵/孙茉莉; 审校 王兴亚)
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