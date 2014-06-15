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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 07:05 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆：空头讯号暗示下看2014年低位

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* 欧元兑日圆在亚洲盘初在9个点的窄幅区间交投，周五收升0.12%

* 日经期货下跌0.59%，日本央行月报不太可能有太大的影响

* 动能指标显示，五、10日及20日移动均线小幅下移，波林格区间扩大

* 200日移动均线持续跌破，空头确立下看2014年低位136.25

* 海外区间137.97/138.55为初步支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/wuf22w

(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)
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