中东情势：伊拉克逊尼派叛军经过激战，攻占西北部城市塔尔阿法尔

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
ISIL武装分子在扫荡了巴格达北边的Tigris山谷地区城镇后，似乎在巴格达市以外停止了进攻，转而加强对北部地区的控制。
塔尔阿法尔的土库曼族和其他居民中，逊尼派和什叶派都有，形成了当地复杂的种族和教派形势。该城市紧邻伊拉克的库尔德人自治区。
ISIL武装分子想根据严格的中世纪逊尼派穆斯林戒律，在叙利亚-伊拉克边境两边建立一个伊斯兰政权。他们的进攻得到了其他逊尼派穆斯林武装组织的帮助。
叛军攻势让伊拉克总理马利基在伊朗的什叶派支持者和美国都提高了警惕。
美国总统奥巴马表示他在审视打击暴乱的军事选项，但其中不包括派军。伊朗则表示未来有可能与老对头美国进行合作，协助伊拉克恢复国土安全。
华盛顿周日称，已经加强了美国驻巴格达大使馆的安保措施，并撤走了部分雇员。
据警方和医护消息人士称，周日巴格达发生一起自杀爆炸事件。一位自杀袭击者在巴格达市中心一条人头攒动的街道上引爆了身上藏有炸药的背心，导致至少九人死亡，20人受伤。
目前的伊拉克动乱是美军2011年从该国撤军以来最严重的一次。奥巴马受到美国国内的抨击，被指他未能采取更多行动帮助巴格达。
美国对马利基政府表示支持的同时，也强调危机需要一个政治解决方案。马利基的反对者则指责他排挤逊尼派，加剧了教派间的敌对情绪。
美国国务卿克里周六致电伊拉克外长，他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧，保持团结一致的情况下，美国才能有效地帮到伊拉克。
美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰，为华府决定采取军事行动的情况做准备。
对动乱可能导致伊拉克石油出口中断的担忧已推动油价涨至年内最高点。(完)
(编译 郑茵/白云; 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申