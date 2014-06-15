基金产业：货币市场基金仍坚守欧元投资，预计利率短期内仍为正

* 货币市场利率料处于极低水准，但仍为正值

* 随着隔夜拆息下滑，投资者延长资金期限

* 市场对欧洲央行流动性举措仍态度谨慎

路透伦敦6月15日 - 欧洲央行决定把存款利率降至负值不太可能导致资金大批逃离欧元区货币市场基金，因为一些投资者预期收益率在短期内仍将为正值。

不少市场人士原先担心，这一史无前例的降息举措会把短期利率拉低至零或者更低。若果真如此，则可能令本就不高的货币市场资金收益率彻底烟消云散。货币市场是银行业、企业和投资者获得短期融资的重要来源。

尽管隔夜银行间欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)已经降至0.04%的历史低点，并且随着过剩流动性增加可能在短期内降为负值，但许多市场人士预期短期利率，特别是期限超过一个月的利率仍保持在正值。

“我们仍认为货币市场利率将保持在较低的正值。欧洲央行也已经强烈暗示，所有用途的资金利率都处于低位。市场肯定已经注意到这一点，”摩根大通全球流动性部门欧洲主管Jim Fuell表示。

“目前，我们预计摩根大通货币市场基金的收益率在短期内不会变为负值，我们的所有欧元基金仍正常向企业开放。我们将继续密切关注市场动向。”

债信评级机构惠誉认为，货币市场基金收益率降至负值的可能性，比18个月前欧债危机高峰时期要低。

不少货币市场基金在过去一年中已经着手针准备因对欧洲央行的举措，一些基金已在延长资金期限，或将目光转向信用级别略低的投资标的。

“货币市场基金可能将继续借2013年底以来收益率曲线趋陡之机，寻找收益较高且期限较长的投资机会，”惠誉在近期发布的报告中称。

对高盛资产管理公司的欧洲、中东与非洲(EMEA)业务执行长Andrew Wilson认为，货币市场利率的变动情况取决于欧洲央行发放新的长期廉价贷款，以及决定暂不卖出在欧洲危机高峰期间所购公债的决定是否有效。