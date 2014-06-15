路透调查：日本5月出口料将为15个月来首见下滑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 5月出口料较上年同期减少1.2%，为去年2月以来首次下滑
* 进口料较上年同期增加1.7%，因液化天然气的需求升高
* 贸易逆差料为1.17兆日圆，日本已近两年每月均为贸易逆差
* 数据公布时间为6月17日2350GMT
路透东京6月13日 - 路透调查显示，日本5月出口料为15个月来首次下滑，因海外需求迟滞，进口料将上升，贸易收支可能仍为逆差。日本已近两年每月均为贸易逆差。
除了新兴国家需求疲软外，日圆贬值对出口的提振似乎后继乏力。
路透调查28位分析师所得预估为，5月出口料将较上年同期减少1.2%，这将是去年2月下滑2.9%以来首见。
调查预测5月进口将成长1.7%，主要系因液化天然气的需求升高。
贸易逆差料为1.17兆(万亿)日圆，这将是连续第23个月呈现逆差。
“对欧洲的出口料将保持强劲，但对亚洲的出口可能持续迟滞。此外，对美国的出口亦放缓，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。
第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵表示，他预期夏季贸易逆差将会缩小，但要转为顺差还需要一段时间。
“我们预估日本出口在7-9月将会回升，主要是由美国的需求回升所带动，”Shinke表示。
“但如果出口持续温吞，那么经济复苏可能不达标的可能性将升高。”
财务省将在6月17日2350GMT时公布贸易数据。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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