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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 07:59 BJT

标题新闻：新西兰5月房价四个月来首降但房屋销量增加，奥克兰和基督城房价下跌--REINZ

注：REINZ为新西兰房地产协会缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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