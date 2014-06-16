金砖国家：6月13日股汇市收盘纵览

路透6月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.53%，收报1,049.14点。
中国股市：沪综指收升至近两个月新高，经济显企稳迹象提振大盘
香港股市：H股实现周线五连涨，受银行板块提振
中国汇市：人民币收盘涨幅缩窄，后市料继续测试6.2元关口
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拉美股市：拉美股市周五大多下跌，铁矿石价格下滑打压该地区主要矿业公司前景，包括巴西淡水河谷 。巴西股指 下跌0.54%，墨西哥股指 上扬0.31%。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 微升0.26%。
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南非股市：小涨，石化股Sasol 上扬，因此前伊拉克动荡局势升级推升油价。指标Top-40绩优股指数 升0.47%至45,803点；综合指数 亦上涨0.33%至50,764点。
南非汇市：兰特兑美元触及三个月低位，因惠誉和标准普尔调整南非评等
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印度股市：下挫近1.5%，创近四个半月最大单日跌幅；伊拉克动荡局势推动原油录得九个月高点，避险情绪导致ICICI Bank 等蓝筹股下跌。指标BSE指数 跌1.36%或348.04点，收报25,228.17点；NSE指数 下滑1.41%或107.80点，收报7,542.10点。
印度汇市：印度卢比创四个半月最大单日跌幅，因伊拉克战乱局势升级打压风险偏好；石油进口商匆忙买入美元，因担忧油价可能进一步上扬。卢比兑美元 收报59.76/77，周四为59.25/26。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.14%，报743.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.21%，至34.4520卢布；卢布兑欧元 跌0.21%，至46.5900卢布。(完)
(整理 朱晓军；审校 于春红)