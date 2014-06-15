重温稿-中港证券：中国证监会明确沪港通中外资持股比例限制，并禁止场外大宗交易

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京6月14日 - 中国证监会周五晚间发布《沪港股票市场互联互通机制试点若干规定》，明确证券交易服务公司和证券公司或经纪商不得自行撮合投资者通过沪港通买卖股票的订单成交，不得以其他任何形式在证券交易所以外的场所对通过沪港通买卖的股票提供转让服务，中国证监会另有规定的除外。
刊登在证监会网站上的新闻稿，并进一步完善了外资持股比例限制的有关规定，同时对一些文字表述进行了调整。
规定要求，单个境外投资者对单个上市公司的持股比例，不得超过该上市公司股份总数的10%，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。境外投资者依法对上市公司战略投资的，其持股不受上述比例限制。
上述持股比例限制，与QFII（合格境外机构投资者）要求一致。
“投资者通过沪港通买卖股票，应当以人民币与证券公司或经纪商进行交收。”规定称。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，证监会对此前发布的《若干规定》的征求意见稿进行了修改，明确了上证所，港交所、证券交易服务公司及中证登、香港中央结算公司在开展沪港通业务中应履行的职责。
规定指出，沪港通遵循两地市场现行的交易结算法律法规，相关交易结算活动遵守交易结算发生地的监管规定及业务规则，上市公司遵守上市地的监管规定及业务规则，证券公司或经纪商遵守所在国家或地区监管机构的监管规定及业务规则。
规定同时指出，两地交易所将有责任对沪港通交易进行实时监控，建立相应的信息交换制度和联合监控制度，共同监控跨境的不正当交易行为，防范市场风险。
邓舸并表示，《若干规定》同时明确了沪港通的业务范围、外资持股比例、清算交收方式、交收货币等相关事项，对投资者保护、监督管理、资料保存等内容提出了相关要求。
此前中国和香港监管层联合宣布沪港股票市场开展交易互联互通机制试点后，中国证监会新闻发言人指出，下一步两地证监会将完善互联互通方案，出台规范文件，做好技术准备，对现有的备忘录进行补充，实现跨境监管，制定有关交易方式和信息披露的实施，总体上不会改变两地现行法律法规和投资者交易习惯。 （完） (发稿 张晓翀/谢衡；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申