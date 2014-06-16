路透专访：安赛乐米塔尔计划抓住中国汽车市场机遇--CEO

尽管中国钢铁行业已经受困于产能严重过剩，但高端汽车用钢仍存在短缺。中国钢铁产能和消费都是全球第一。

来自日本和韩国的年进口量在150-200万吨之间。安赛乐米塔尔此前将国外生产的钢铁供应给中国汽车制造商。

Mittal称，湖南的新企业将国际和国内车企供应钢铁，包括吉利汽车 、东风汽车 和上海汽车等。

**向电动车转型**

中国巨大的汽车钢铁市场对于外国企业来说极其重要，它们希望中国市场的快速增长能弥补欧洲的销售低迷。不过中国法律要求外国钢企与中国企业合作。

韩国浦项钢铁(POSCO) 也与重庆钢铁 合资，在中国西部建立一个年产300万吨汽车用钢的工厂。浦项钢铁2013年财报中称汽车领域增长8%。

尽管中国汽车用钢需求活跃，但部分分析师表示，若电动汽车增长强于预期，可能会一定程度上打压钢铁消费。电动汽车车身更多地采用铝。

中国已经设定目标，在2020年前销售逾500万辆电动汽车。如果该目标实现，将占到全国汽车销量的约七分之一。

福特汽车 在其大部分F-150卡车上使用铝，这也再次引发了辩论--汽车市场上，铝是否将越来越多地取代钢铁？

“我认为钢拥有汽车行业的整体解决方案...它更轻、更硬、更安全，能满足该行业的所有此类标准，”Mittal表示。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 孙茉莉)