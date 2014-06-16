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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 08:12 BJT

《香港报摘》--信报6月16日

* 头版头条：

--柯士甸站GRAND AUSTIN及大埔白石角逸珑湾I期两大豪宅新盘，同时以低二手尺价20%至30%散货，吸引准买家入票，合共已收票逾1,200张，冻资3.2亿港元。不过，两区二手楼则即时受压，大埔区部分二手业主减价求售，以低于市价5%沽货离场，议价空间也由原来约5%扩阔至10%。

* 其他：

--方兴地产 宣布，计划以信托形式将酒店业务金茂投资分拆上市，预期全球发售股份合订单位为6亿个，每个单位发行价为5.35-5.65港元，集资约32.1亿元。

--正值「和平占中」运动首次民间公投将于周日（22日）举行之际，金管局与全港55家银行及金融机构上周六（14日）进行大规模演习，模拟中环发生特殊情况，令该区设有总部或重要营运点的银行，以至金管局办公室不能使用时，银行及金管局须启动应变预案，以后备运作中心营运。

--目前香港只有人民币滙率期货产品，但预期很快便有人民币利率期货产品面世。离岸人民币香港同业拆息定价（CNH Hibor Fixing）推行接近一年，相关利率衍生产品应运而生，有多家期货结算公司正考虑利用离岸人币拆息定价，发展人民币利率期货产品的可行性。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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