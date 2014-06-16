《香港报摘》--信报6月16日

路透基点：耐斯百货签订33.8亿台币五年定期贷款--TRLPC
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，耐斯百货(Nice Plaza)已签订33.8亿台币(1.11亿美元)五年期定期贷款。
* 头版头条：
--柯士甸站GRAND AUSTIN及大埔白石角逸珑湾I期两大豪宅新盘，同时以低二手尺价20%至30%散货，吸引准买家入票，合共已收票逾1,200张，冻资3.2亿港元。不过，两区二手楼则即时受压，大埔区部分二手业主减价求售，以低于市价5%沽货离场，议价空间也由原来约5%扩阔至10%。
* 其他：
--方兴地产 宣布，计划以信托形式将酒店业务金茂投资分拆上市，预期全球发售股份合订单位为6亿个，每个单位发行价为5.35-5.65港元，集资约32.1亿元。
--正值「和平占中」运动首次民间公投将于周日（22日）举行之际，金管局与全港55家银行及金融机构上周六（14日）进行大规模演习，模拟中环发生特殊情况，令该区设有总部或重要营运点的银行，以至金管局办公室不能使用时，银行及金管局须启动应变预案，以后备运作中心营运。
--目前香港只有人民币滙率期货产品，但预期很快便有人民币利率期货产品面世。离岸人民币香港同业拆息定价（CNH Hibor Fixing）推行接近一年，相关利率衍生产品应运而生，有多家期货结算公司正考虑利用离岸人币拆息定价，发展人民币利率期货产品的可行性。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
* 投资者等待法国大选首轮选举 * 美元兑日圆小涨，因避险买盘缓和 路透东京4月20日 - 周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。 美元指数 小幅走高至99.752，脱离了周二触及的三周低点99.465。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.07200，在本周末法国第一轮选举前料将原地踏步。 一项备受关注的民调暗示，中间派马克龙仍保持领先优势，有望取得最后的胜利，不过调查也显示，周日的第一轮投票结果可能不相上下。 法国还有数以百万计的选民在犹豫不定，使得此次选举是法国数十年来最难以预料的一次，外界因此担心结果可能令人意外并引发金融市场动荡。 “有些人认为，英国退欧绝不会通过，特朗普绝不会当选。”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 “近来有太多意外，因此投资人对承接仓位有所顾忌。”她说。 周三早间公布的数据显示，日本3月出口创两年最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘