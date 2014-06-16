《全球重要经济事件一览表》--6月16日-6月23日

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6月16日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布美国经济年度评估(1330)。IMF总裁拉加德举行新闻发布会，讨论该报告。

西班牙桑坦德--“危机后的欧洲”研讨会(至6月20日)。讲话嘉宾包括：欧盟执委会主席巴罗索、西班牙经济部长德金多斯和西班牙央行副总裁Fernando Restoy。

布鲁塞尔--欧盟执委会将公布2014年版本的税收趋势报告。

6月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话(1300)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。

东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。

悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。

哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。

6月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会(1830)。

伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。

加拿大安大略--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话(0200)。

6月19日(四)

柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。

卢森堡--欧元集团会议。

雅典--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和日本央行副总裁中曾宏也将讲话。

奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。

日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。

6月20日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。

6月23日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在2014年第二届日本经济同友会会议讲话(0600)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行主办的欧洲中央银行体系(ESCB)宏观审慎研究网络(MaRs)会议上发表主题讲话(0700)。

波兰索波特--欧洲央行执委会成员莫尔许在“金融安全性不保的情况下，欧洲经济竞争力能否上升？”小组讨论中发表主题讲话(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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