《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

*明报：

--消息人士透露，由内地商界奇人史玉柱拥有的巨人网络，正在重组及准备私有化，预计明年来港挂牌。

--由「洋参大王」杨永仁持有的恒发洋参 将于周二公布上市计划，市场消息透露招股价介乎1.44港元至1.98元，集资约7亿至10亿元，预测市盈率为11至14倍。

*星岛日报：

--有比特币（Bitcoin）交易营运商拟在「七‧一」前，于澳门推出具有提款功能的比特币ATM机，内地客户在内地购买比特币后，可在澳门卖出套现，随时突破每名内地居民限带两万元出境的规定，势成银联卡套现后另一新宠。

--港府最快拟在第三季发表会计监管改革谘询，建议强化财务汇报局职能，使之成为会计界的证监会，集合调查、专业审查（Inspection）和纪律处分「三权」于一身。

*苹果日报：

--据消息透露，东亚董事会已启动程序，推荐主席兼行政总裁李国宝两名儿子、即东亚副行政总裁李民桥及李民斌，晋身董事会担任执行董事，有关提名已交金管局审核，待当局书面同意后方能公告。

*东方日报：

--市场消息透露，数家外资行月前组成联盟，积极游说港交所 容许发行交易所买卖票据（Exchange Traded Certificates，ETC），其特点是杠杆较轮证为低，有如「散户ELN（股票挂鈎票据）」。港交所经初步向其他发行商了解意向后，拟进一步研究ETC有关的上市框架。

--内地经济数据回稳，近日资金回流中、港股票市场，大行纷纷于市场中「寻宝」，当中高盛建议增加周期性股，瑞银则认为本港零售销售疲弱属周期性，并非结构性，可选择性吸纳个别金饰股。

*文汇报：

--港交所 上周五表示，沪港通公布后，初步收到逾500家券商的参与意向，当中超过200家表示有兴趣参与，占市场份额超过一半，其中逾70家券商属C组的小型经纪。证券业协会主席陈立德表示，相信很大部分的小型经纪只会采用买卖转介形式参与，以免一次过投入大量资源到A股这个尚未明朗的新业务。

*大公报：

--多个新盘销情畅旺，发展商纷纷全速抢客，刚公布价单的信置 大埔白石角逸珑湾Ⅰ，折实尺价仅1.15万元，成功吸引用家抢货；另一焦点柯士甸站GRAND AUSTIN，过去2日共接获约800票，两盘冻资达3.3亿元。受市场气氛带动，豪宅盘销情大旺，入场费动辄亿元的新地 青龙头海泷珀，最高尺价逾5万元贵绝新界。（完）

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