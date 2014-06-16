台湾金融：政府有意主导兆丰金并合库金、第一金并华南金--报载

路透台北6月16日 - 台湾本地媒体经济日报周一指出，台湾政府有意主导公股金融机构合并，可望在下月初立院临会结束后敲定，财金部会倾向强打〞双轴心〞整并牌，由兆丰金 并合库金 、第一金 并华南金 ，一旦顺利启动，料将带动金融市场重组与整并的新浪潮。

经济日报指出，财金部会对〞公公并〞的规划，主要有两个方向，包括由两组机构同时进行整并的双轴心，以及只有一组机构担纲的单轴心。后者拟由兆丰金并第一金或是第一金并合库金。

报导指出，在公股银行工会反对下，政府推动公股金融机构合并的决心并未改变，〞双轴心〞被视为改革力道最强的选项。报导引述一位未具名的财金高层透露，总统马英九日前接见摩根大通集团时表示，摩根大通合并的经验值得台湾参考借镜，再次显示政府推动公公并的决心。

但该财政部官员强调，公公并究竟如何并，必须等兆丰金、第一金评估报告提出后，才会讨论，目前都还未确定。

该报导指出，在3月初行政院长江宜桦宣示推动公公并，并要金管会与财政部在最近的时间内对公公并作出决定后，财金高层曾透过管道，探询华南金最大民股华银董事长林明成的意向，林明成表达并无意愿，公股基本上尊重。但因林明成任期明年届满，据了解，当初林明成已对公股承诺董事长只到本届，因此，不排除公、民股双方仍有协商的空间。

路透尚未能取得相关金融机构对此回应。

不少财金界人士均认为，改革力道较强的是双轴心，足以刺激民营金控推动整并，金融市场将更有活力，但难度也相对高。

报导指出，若推双轴心，拟由兆丰金与第一金担任男主角，分别迎娶合库金与华南金，若华南金民股坚持不愿意，也不排除在组合中增加纳入台企银 ，以取代华南金。但因台企银规模相对小，目前仍以华南金为优先考虑。