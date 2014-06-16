欧洲经济：德国央行总裁魏德曼回绝欧元贬值的呼吁--杂志

路透柏林6月15日 - 德国央行总裁魏德曼在周日刊出的杂志专访中回绝了一些欧洲国家要求欧元贬值以帮助出口的呼吁。

在正式刊出前所发表的内容中，德国Focus杂志援引魏德曼谈话的报导称，削弱欧元可能导致其他央行效尤，引爆“汇值战“，而这只会有输家。

“竞争力不可能透过贬值来取得。企业的产品有吸引力，才能在市场上占有一席之地，如此才有竞争力，“魏德曼表示。他被视为欧洲央行决策者中最强硬派人士。

“经济强劲也才能容忍强势货币。”

一旦新的欧洲议会于今年稍晚就绪，欧元区成员国包括法国在内，已要求磋商处理被认为过度强势的欧元。

欧洲央行没有预设的欧元汇价，但强势欧元一直被认为是通胀远低于央行略低于2%目标的祸首。

欧元目标在约1.35美元附近交投，自上个月初的1.40美元回落，因市场预期央行将会在6月初采取行动。

强势欧元令出口变得更加昂贵。

魏德曼在周四强调了对欧洲央行买进政府债券的反对态度。他似乎也不考虑欧元区央行买进其他资产的可能性。

“在一些国家，包括德国在内，我们见到了不动产泡沫的风险。而我们身为欧元体系的一员，难道应该要买进荷兰的不动产贷款？，”他说。

魏德曼表示，他担心该计划(欧洲央行本月决议)，他已经同意，因为从低通胀来看，这是有道理的。