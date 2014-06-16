《台湾重要政经日程》--6月16日

上海车展：外国汽车厂商预计，中国将成为电动汽车开发的核心
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
===================今日重要政经消息=============================
6/16(一)
--16:20 央行公布5月份银行承作人民币业务概况。
================================================================ *6/17(二)
--14:00 台湾综合经济研究院举办下半年展望记者会。
*6/18(三)
--12:00 台湾经济部长张家祝赴〞三三会〞演讲。
6/20(五)
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
6/25(三)
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
6/26(四)
--央行召开第二季全体理监事会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。
* 投资者等待法国大选首轮选举 * 美元兑日圆小涨，因避险买盘缓和 路透东京4月20日 - 周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。 美元指数 小幅走高至99.752，脱离了周二触及的三周低点99.465。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.07200，在本周末法国第一轮选举前料将原地踏步。 一项备受关注的民调暗示，中间派马克龙仍保持领先优势，有望取得最后的胜利，不过调查也显示，周日的第一轮投票结果可能不相上下。 法国还有数以百万计的选民在犹豫不定，使得此次选举是法国数十年来最难以预料的一次，外界因此担心结果可能令人意外并引发金融市场动荡。 “有些人认为，英国退欧绝不会通过，特朗普绝不会当选。”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera说。 “近来有太多意外，因此投资人对承接仓位有所顾忌。”她说。 周三早间公布的数据显示，日本3月出口创两年最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。