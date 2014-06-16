更新版 1-中国金融：信贷资产支持证券首次登陆交易所，平安银行拔头筹

* 信贷资产支持证券首登交易所，平安银行开头炮

* 该产品总规模26.31亿元，基础资产为小额消费贷款

* 与陆金所模式有易，空间大但常态化发展或尚需时日

* 由银监会单线审批，中债登托管 (新增更多评论)

路透上海6月16日 - 中国信贷资产支持证券终于正式登陆交易所市场，平安银行 拔得头筹，正式启动总额为26.31亿元人民币的信贷资产支持证券的发行工作。

上交所和中债登公司周末分别发布相关发行文件，该证券化产品由平安银行作为发起机构、华能贵诚信托作为发行人和受托机构，国泰君安股份有限公司作为主承销商，入池资产为平安银行向境内居民发放的小额消费贷款。

“这只产品酝酿很久了，基础资产和合作模式都精心挑选过。”平安集团一位人士介绍。

他并认为，这才是标准化的资产证券化产品，此前平安集团旗下陆家嘴金融资产交易所，已有类似的资产证券化产品供投资者选择，但都是私募性质即有人数限制，而交易所发行将没有投资者数量限制。

“而且银行信贷资产出表的需求很高，未来信贷资产证券化的空间很大。”该人士认为，但估计试点初期，产品发行将多是金融机构总部之间的个案合作，常态化发展或尚需时日。

**基础资产附带保证保险**

2005年，中国信贷资产证券化业务在银行间市场试点以来，产品的投资者主要还是银行和银行理财产品，信贷资产的风险仍集中在银行体系，未能有效分散。

上交所网站刊登的新闻稿认为，优质信贷资产证券化产品到上交所发行交易，可发挥上交所市场投资者多元化的特点，引导基金、证券公司、保险和非金融机构投资者等认购信贷资产支持证券，有利于扩大产品的投资者群体，真正分散银行体系风险。同时，借助不同类型投资者的投资偏好，可进一步提升产品的交易需求，提高二级市场流动性。

该证券有多项创新，一是中国信贷资产证券化以银行对公贷款为主，住房抵押贷款、汽车消费贷款等基础资产类别尚不多，但该产品基础资产为小额消费贷款，且分散性良好，贷款分布于广东、福建、江苏、上海、山东等16个省，单笔贷款平均合同金额为4.13万元，加权平均剩余期限为2.12年，借款人集中度很低,具有良好的分散性。

二是基础资产附带信用保证保险。入池资产全部由中国平安财产保险提供信用保证保险，当入池资产发生违约，平安产险将按照保险合同的约定在规定的期限内对贷款本息进行全额理赔。

三是采取了多种内部增信措施。项目采用了优先/次级、超额利差和超额现金流覆盖等多种内部增信措施，实现了发起人和投资者之间的互利共赢。

值得注意的是，在发行监管安排上，本期证券突破了原先的双审批制度，由银监会按现行监管规定对产品进行审批，然后直接到上交所上市交易，此前证券化产品一般需要央行同时同意。

不过，有市场人士认为，央行主管的是银行间债券市场，交易所债券市场向来由证监会和上交所负责，交易所信贷资产证券化单线审批也属正常。

**托管模式创新**

另外，在交易结算机制上，平安银行信贷资产支持证券在上交所上市交易，由中央国债登记结算公司登记、托管和结算，搭建了中国债券市场全新的市场组织模式。

根据相关业务通知，符合信贷资产支持证券投资者适当性管理要求的金融机构、金融机构发行的理财产品、QFII/RQFII以及非金融机构法人，在中央国债登记结算公司开立债券账户后均可参与该产品认购，在上交所参与二级市场交易。

由于2012年，上海清算所曾经发行过文件，开办信贷资产支持证券的登记托管、清算结算业务，上清所5月末的托管数据显示，信贷资产支持证券的托管规模已经达到142.84亿元。

另外，交易所的证券产品，也一般是托管在中证登公司，但此单交易所信贷资产证券化产品，托管既不在上清所，也不在中证登，而是在中债登，因此诸多市场人士也表示了意外。

且交易所交易，中债登托管的特别之处还在于，交易所有大量个人投资者，而中债登的登记托管一般面向的是机构法人客户，不过，由于未来有可能深交所也上市证券化产品，而沪深交易所分属不同的托管机构，因此中债登托管也有利于交易所市场轮换的一面。

从中债登发布的文件来看，中债登为投资人债券账户设立了专用分组合，专用于托管投资人持有的本期信贷资产支持证券。投资人应向中央结算公司提交已签署的“信贷资产支持证券结算业务专用分组合开立申请书”。非法人投资者申请时，有托管银行的，由托管银行申请；没有托管银行的，由管理人申请。

上交所新闻稿显示，信贷资产支持证券在上交所上市交易，在中央国债登记结算公司登记托管这一业务模式，有助于发行人和投资者自主选择信贷资产支持证券的交易场所，实现产品的统一登记托管，提高市场运行效率，是中国债券市场互联互通迈出的一大步，有助于加快中国债券市场的互联互通进程和创新步伐。