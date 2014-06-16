中国资管：上周66款集合信托产品发行，募集规模增加期限延长

路透北京6月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月7日-6月13日）共有22家信托公司发行了66款集合信托产品，发行量环比增加24款。

66款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.66亿元，环比增加0.31亿元，增幅为22.77%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为109.65亿元，环比增加52.82亿元，增幅为92.93%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“常州钟楼经济开发区系列财产权信托计划”，募集规模为6.00亿元，这是一款基础设施领域产品。

从期限上看，66款新发行产品中，共有57款公布了期限，平均期限22.35个月，环比延长0.35个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12 9.10% 上升0.04个百分点

24个月期 38 10.14% 上升0.07个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了26款，房地产领域产品发行了15款，工商企业领域产品发行了14款，金融领域产品发行了1款，其他领域产品发行了10款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了27款，贷款运用类产品发行了19款，组合运用类产品发行了11款，债权投资类产品发行了4款，股权投资类产品发行了3款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有22家信托公司成立了38款集合信托产品，发行量环比增加22款。

38款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.40亿元，环比下降0.56亿元，降幅为28.67%。

其中，成立规模最大的是百瑞信托发行的“宝盈375号信托计划”，成立规模为8.60亿元。

上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限21.76个月，环比缩短1.74个月。上周共有14款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.58%，环比下跌0.76个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了14款，基础设施领域产品成立了7款，房地产领域产品成立了6款，工商企业领域产品成立了4款，其他领域产品成立了7款。