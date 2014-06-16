芝加哥期市：大豆期货走坚，两日涨幅接近1%

投行观点：Rogers Communications目标价从44美元上调至47--巴克莱
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 588.75 2.75 +0.47% +0.60% 654.19 21
CBOT玉米 446.25 -0.75 -0.17% +0.51% 474.98 33
CBOT大豆 1428.00 2.25 +0.16% +0.90% 1472.85 32
CBOT稻米 $14.51 $0.00 +0.00% +0.62% $14.95 50
美国原油 $107.35 $0.44 +0.41% +0.77% $102.85 85
汇率
欧元/美元 $1.354 $0.000 +0.00% -0.07%
美元/澳元 0.939 -0.001 -0.14% -0.40%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李婷仪 审校 于春红)
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