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货币新闻 | 2014年 6月 16日 星期一 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆期货走坚，两日涨幅接近1%

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 588.75 2.75 +0.47% +0.60% 654.19 21

CBOT玉米 446.25 -0.75 -0.17% +0.51% 474.98 33

CBOT大豆 1428.00 2.25 +0.16% +0.90% 1472.85 32

CBOT稻米 $14.51 $0.00 +0.00% +0.62% $14.95 50

美国原油 $107.35 $0.44 +0.41% +0.77% $102.85 85

汇率

欧元/美元 　 $1.354 $0.000 +0.00% -0.07%

美元/澳元 　 0.939 -0.001 -0.14% -0.40%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李婷仪 审校 于春红)
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