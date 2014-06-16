港报财经评论：发展物流业，中外运看升--经济日报6月14日

发展物流业，中外运看升/ 林瑞芬

伊拉克局势紧张，而美股本周大部分时间回软，但港股不为所累，恒指继周四微跌后，昨则回升0.62%至23,319，国指亦升0.82%至10,516，算硬净。5月中国金融数据、发电量、社会消费品零售及固定资产投资均胜预期，显示微刺激政策初见成效。大市走势，还要看中国怎样频出拳，今时不同往日，政策逐点出击，累积成效为主，不可能一夜见功，耐性加信心看中资股。短期看，内银股有靓数据刺激，走势略胜大市，工行 、建行 昨涨1.8%及1.2%。早前建议收集的南方A50 ETF 昨升1.75%至8.71港元，还高于周二偷步博A股入MSCI之水平，市场似乎更受落微刺激的初期成效。上证有条件在2,000左右已保底，昨升0.93%至2,070，反弹势头不俗，短期阻力在2,120。按周线图示，恒指守于23,000，反覆挑战23,500甚至近24,000水平。

昨中、港股市虽升，但成交始终难以强求，以港股论，昨只有507亿港元的成交。交投低下，机会仍强调留给助中国经济转型的股份。本周初看升的比亚迪汽车 ，全周涨8.7%，已突破下降轨，反覆推进先看45港元。上月看升的兴业太阳能 全周亦涨14.4%，已突破11港元，反覆收复13港元高位关口。年初至今全国分布式光伏新增装机量不如预期，但近周又多了好消息酝酿出台，如西部光伏地面电站配额下半年有望上调、市场正在通过发电量保险和产业基金等路径，为分布式光伏专案寻找撬动银行贷款的可能性，以及税务总局发布《国家税务总局关于国家电网公司购买分散式光伏发电专案电力产品发票开具等有关问题的公告》，明确自2014年7月1日起，以减轻发电户的办税负担，促进可再生能源的开发利用，均是有利兴业走势的催化剂。

传统经济股，出路靠改革重组是一法，3月29日曾以此建议留意中外运 ，至今股价已由当时价3.94港元升至4.99港元。以中国内地本周刚推出中长期支持物流业发展规划来看，股价仍旧处上升趋势，不妨以4.5港元作止赚，放风筝式谋更高位套利。据大和总研最近与中外运会议后发表报告提示，公司纯利上半年料按年上升40%，而注资计划将预期实现。引述公司高管表示，第三方物流（3PL）业务增长保持强劲，主要增长自现有的客户，前十名客户的营业额首季按年就增加了37%。(B04)

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影子银行收紧，币策难全面松/ 余少文

虽然昨日公布的消费、工业等数据只是符合预期，但5月货币供应量则显着好过预期，影子银行出现收紧现象，维持中国短期不会全面放松货币政策。中国内地股市先跌后升，上证综合指数更升越提及的阻力位2,060点，可惜成交量不足，反弹力度或会受制；至于国企指数亦先跌后升，全日升85点或0.8%，收报10,516点，成交额122亿港元；而红筹指数升38点或0.9%，收报4,353点，成交额50亿港元。国家统计局昨日公布5月消费品零售额、工业增加值、固定资产投资等数据，都符合市场预期，但人民银行前日收市后公布的5月金融数据则好过预期，除了撑住A股回升外，也令国企指数摆脱美股下跌阴霾而先跌后升。由于5月数据整体而言中性偏好，故维持中国短期内不会全面放松货币政策，继续目前以结构或定向调整为主的货币政策，即微刺激。

央行指出，5月新增贷款8,708亿人民币，是2002年以来的数据中的同期新高，又较去年同期升逾30%，是16个月来最大同比增长，环比升12%，出现淡季不淡现象。而期内M1和M2分别为5.7%和13.4%，后者是今年最高，也高于中国今年目标13%左右。数据似乎反映中国内地流动性充裕，从而支持货币增长高过预期。至于5月社会融资规模环比减少1,454亿人民币至1.4万亿人民币，跟新增贷款、M2等增长背道而驰，主要是期内表外业务缩减，以及非银行融资规模下降，如企业债券和非金融企业境内股票融资合计只有2,937亿人民币，较4月下跌33%，表外业绩亦跌25%。惟表外业绩规模缩减，新增贷款反而见新高，反映部分融资需求由表外转移至表内。但早前憧憬中国加大微刺激的投放及可推高新增贷款，但5月财政性存款只有3,027亿人民币，少于去年同期和今年4月，故新增贷款上升只是影子银行收缩所推动。

不过，影子银行出现收缩，或是5月出台同业监管新规而且影子银行放贷标准收紧所致，但可能会影响实力差的企业，如二、三线城市的房地产发展商或高负债企业，增加下半年违约风险。惟不排除中国会透过定向降准，又或定向支缓实力薄弱的企业，最好可以全面降准或减息，故下半年是有机会进一步放松货币政策；不管是减息还是降准，对内银股都应该有利，若内银股造好，国指上冲空间可以更大。(B05)