港报财经评论：淡静市伤及大鳄--信报6月16日

淡静市伤及大鳄/ 习广思

世界盃开锣，荷兰橙军大胜西班牙一战，身边朋友讲足整个周末。大行早在赛前借题发挥大做预测，高盛估巴西，麦格理估德国，德银竟然捧英格兰。有趣的是，大行估“波缆”之余，继续坚持其选股分析方法，德银话采用了量化模型，高盛话多数由强队胜出（犹如估强势股的趋势论），麦格理话往绩、基本因素都要考虑。分析员有市不考虑，却有如此多时间来炮制世界盃分析报告，到底是世界盃吸引力太大，还是股票市场太过淡静？从投资角度看世界盃，巴西经济当然是焦点。上周末EJ Global的特写及分析尤其出色，提到巴西基建不足，这次比赛场地等基建问题已引起民怨，税务繁重及融资成本过高，正在蚕食企业投资，人民对总统的嘘声中埋藏着一个经济炸弹。

巴西经济发展停滞，标普把其评级降至BBB-，再降级便变成“堕落天使”。巴西10月将有总统选举，总统罗塞夫能否挽回民望存变数。很多人问今届到底哪一队会捧盃？转个角度看，在民怨沸腾的日子，巴西队捧不到盃又会如何？世界盃期间市况不一定差，“魔咒”未必发挥功效，尤其在半年结效应下，中小型股走势未必太差。中国宏观经济数据好转，反映李克强式稳增长及“微刺激”措施有成效，5月用电量回升，M2增速加快，经济年中着陆预期上升，投资者目光将投向第三季。中国内地持续推出刺激措施，第三季数据有望回升，利好市场气氛。

另外，等待多时的A股IPO将开闸，A股没被纳入MSCI新兴市场指数，近期走势由低位回升，长线形势未见乐观，短期气氛有望改善，资金再流入中资股是一个讯号。股市淡静，上周恒指在23,000点水平窄幅上落，但细价股却在“乱舞”。跟国策炒作的“李克强股”，泛指受惠李克强政策的股份，例如新能源、水务及环保、物流股份，部分光伏股已由低位反弹。其次，“沪港通”尚有一段时间才通车，AH折让股持续有炒作。无疑相关股份在4月大升大跌，风险甚大，但在折让收窄憧憬下，这些股份在开车前夕仍是市场焦点。(B02)

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英镑1.7关营造双顶，不宜高追/ 苏子

英伦银行对是否加息的态度上出现摇摆不定的情况，行长卡尼上月才强调央行无意加息，但日前却又转軚指出，市场对英国首次加息的时间已有大量讨论，而央行加息的时间或会较市场预期更早，言论令市场预料央行最快会在今年底宣布加息，并使英伦银行成为金融海啸后，首间宣布加息的主要央行。由于英国近期公布的经济数据有继续好转的情况，加上市场预期即将进入加息周期，因此成功令到英镑兑美元在上周四以大阳烛升逾20天保历加通道的1.6922美元顶部阻力收市。

上周五汇价的低位亦守稳在此顶部阻力以上，并进一步迫近上月初的1.6996美元高位及1.7美元心理关口，因此市场情绪目前已差不多一面倒相信，英镑兑美元，本周可以突破上述高位阻力并创今年新高。但是却担心，英镑兑美元在本周若如市场所料般创新高后，能否以单边市形式继续大幅走高，原因是汇价未能在上周五承接上月的良好上升势头，一举突破1.7美元心理关口，而且高位仅见1.6992美元，仅差4点子才能成功触及今年的1.6996美元高位。理论上，英镑兑美元的大方向，若真的可以出现一个强而有力的单边升市，上周五不大可能会升得如此克制，这反映看好的投资者似乎不大愿意在汇价已处于5年来的偏高水平时，有胆识继续大手追入。

换言之，看好的投资者的表现非常理性，加上目前汇市整体走势仍然处于极低的波幅，不利炒作环境里，故本周英镑兑美元即使可以成功创新高，随后的升势亦有可能因动力不足而无以为继，所以出现假突破的可能性始终不能抹煞。上周英镑兑美元虽然可以保持在20天保历加通道顶部以上波动及收市，但未能以近全日高位收市，若今天汇价未能明显突破上周五的1.6992美元高位收市，并且更明显返回上述通道顶部以下，汇价较大机会在1.7美元关口附近形成双顶不利形态，稍后继续在1.67美元至1.70美元间以上落市形式运行。如出现此情况，将反映市场已完全消化了央行可能提前加息的利好因素。此外，日线的ADX线目前仍在两条Di线以下，若本周初此情况仍不变，将确认英镑兑美元暂时难望出现新一轮单边升市，暂时不宜采高追策略。(B09)