《焦点》阿尔斯通资产竞购战进入关键周，西门子将出价挑战通用电气

法国财长萨潘(Michel Sapin)称并不“偏好”某个收购方，但表示法国应该通过新法令，扩大政府阻止外资收购战略行业的权限，以保护就业和投资。

经济部长蒙特布尔周五则在接受报社采访时称，西门子与三菱的联手，相对于通用电气的提议是一个“严肃的替代选项”。

部分知情人士警告称，西门子-三菱联合竞购将实际上拆分该公司的电力业务，最终有悖于政府保持阿尔斯通完整性及规模的初衷。

“如果明天这一切都获得证实，我们将看到阿尔斯通实质解体，政府所提倡的空客式大企业也将成为奢望，因为很大一部分业务将划归日本，”一位消息人士称。

据官方日程，法国总统奥朗德将在周二上午就阿尔斯通事宜开会。而西门子执行长Joe Kaeser将于当天稍晚出席一个法国议会委员会会议。(完) (编译 戴素萍/许娜/李春喜/朱晓军；审校 李爽/徐文焰)