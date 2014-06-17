《中国债券市场每日交易备忘》--6月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行90亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.13% 国开行40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.55% 国开行40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.74% 国开行50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.86% 国开行40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.90% 中国铁路总公司150亿元10年期固息企业债招标(主体评级AAA)， 国泰君安证券等主承 中国电力投资集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和国开行主承 兴业银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债招标，高盛高华证券等主承 广发证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，建行和农行等承销 瓮福集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和国开行主承 宁夏宝塔石化集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商证券和中信银行主承 锦州华信资产经营集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 嘉兴市城投发展集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 包头钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和工行主承 昆山市创业控股公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 武汉经济发展投资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交行和浦发银行主承 甘肃省国资投资集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承 山西能源交通投资30亿元七年期投资者选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AA+)，中信建投证券和中信银行主 承 四川华西集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 福建省投资开发集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和招行主承 厦门国贸控股12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和中行主承 福建七匹狼集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和中金公司主承 瓮福集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和国开行主承 广西物资集团35亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 广西北部湾投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交行和工行主承 马钢集团控股10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建行和农行主承 河北顺德投资集团18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承 广西铁路投资集团10亿元10年期投资者选择权(7+3)固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 唐山市丰南建设投资20亿元七年期固息债1480339，票面利率7.23% 青海海东投资12亿元七年期固息债1480345，票面利率7.75% 长江电力 20亿元六个月期超短融011454002，票面利率4.48% 长沙通程实业(集团)2亿元一年期短融041460057，票面利率5.70% 华电集团40亿元一年期短融041461037，票面利率4.70% 广东粤电航运3亿元一年期短融041454037，票面利率5.10% 华阳经贸集团8亿元五年期中票101456038，票面利率6.25% 潍坊滨海投资发展18亿元五年期中票101460025，票面利率7.07% 国家开发投资公司45亿元七年期中票101451024，票面利率5.30% ============================================================================ 三、缴款： 河南投资集团10亿元三个月期超短期融资券 中国神华 100亿元九个月期超短融 上海电力 15亿元九个月期超短融 深圳市东阳光实业发展5亿元一年期短融 江苏大丰海港控股集团4亿元一年期短融 湖北鄂西生态文化旅游圈投资5亿元五年期中期票据 新疆天业集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 平煤神马能源化工15亿元五年期中票0982088到期兑付，票面利率4.45% 长江航运集团总公司20亿元五年期中票0982089到期兑付，票面利率4.40% 广东航运集团6亿元三年期中票1182180到期兑付，票面利率5.79% 南方电网集团50亿元六个月期超短融011307010到期兑付，票面利率5.85% 国电电力 58亿元六个月期超短融011319006到期兑付，票面利率5.70% 北京基础设施投资40亿元六个月期超短融011372001到期兑付，票面利率6.10% 中银国际证券20亿元三个月期短融071437001到期兑付，票面利率4.80% 深赤湾 5亿元一年期短融041358051到期兑付，票面利率4.60% 中航三鑫 3亿元一年期短融041362028到期兑付，票面利率5.60% 07特别国债08 0700008付息 10农发05 100405付息 10阜新次级债 1020006付息 10粤交通MTN2 1082111付息 11自贡债 1180119付息 11龙煤电债 1180120付息 11武国资债 1180121付息 11灵宝MTN2 1182178付息 11天药集MTN1 1182179付息 11首创MTN2 1182181付息 13合川工投债 1380218付息 13南山集MTN1 1382307付息 13地方债01 139101付息 13地方债02 139102付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括 兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。 -- 中国证券报周二视点文章指出，当前货币环境总体并不紧张，除非有充分迹象表明经济将恶化，否则继续加 大宽松力度须谨慎。短期来看，货币政策不宜进一步宽松。 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳; 审校 康熙泽/边竞)