《苏培科专栏》中国缓解实体经济融资难需要组合拳

（本文由路透特邀专栏作家苏培科提供，仅代表本人观点）

今年以来，中国央行启动了两次定向降准，一次是面向县域农村商业银行和县域农村合作银行下调存款准备金；这次是对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。这次虽然也叫定向降准，但涵盖范围较上次大了很多，除了大银行之外，2/3的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行都符合条件，无非是对资金的去路做了定向要求，这种“滴灌式”的定向降准看似目标精准，但在目前利率结构扭曲、货币传导机制不畅的情况下，究竟能否真正缓解三农、小微企业贷款和实体经济融资难还不宜早做定论，但如果不设法降低社会融资成本、不压缩资金链条、不规范同业拆借市场、不扩大直接融资比例，单一指望定向宽松的货币政策很难解决问题。

目前之所以遮遮掩掩地定向降准，说明实体经济领域确实需要流动性，需要央行有所作为，目前中国的存款准备金率太高(平均19.5%，大型国有银行20%)，且法定准备金获得的收益率仅1.62%，20%的存款被冻结在低于存款基准利率和低于市场利率的收益水平上，结果商业银行只能通过加高剩余资金的贷出价格，就变相转嫁、抬高了贷款利率，同时高额的存款准备金利息还得所有纳税人来支付，从而形成恶性循环。显然，降低存款准备金率可以降低银行的成本、减少转嫁，进而降低实体经济融资成本。但央行又不想给外界全面降准的预期。原因其实也很简单，在目前中国经济增速出现回落之际，高层不希望再像2009年那样通过货币刺激、“花钱买速度”，也不希望央行的政策举措再次全面推高物价；其次是在目前房价摇摇欲坠之际，决策层不想让降准成为一些人拉抬房价的借口，不想给外界造成“央行释放流动性救楼市”的印象和预期；其三是地方融资平台的债务已经集中到期，如果不采取定向举措，担心新增的流动性再次流向地方融资平台借新还旧；其四是目前中国实体经济正在转型升级和化解产能过剩，指望全面浇灌、货币放水不太现实，企业和产业转型升级需要煎熬一段时间，如果货币刺激太猛则很有可能再次掩盖矛盾。由此可见，定向降准实际上是在现实困境和诸多难题面前的被迫之举，并非什么特别高招，自然难以寄予厚望。

那么，究竟该如何缓解实体经济融资难和降低实体经济的融资成本？

首先，应该尽快推动金融改革和利率市场化改革，规范金融同业拆借市场，规范信托、银行理财和委托贷款等行为，缩短资金链条，降低固定收益率，减少资金在金融机构空转，降低全社会的融资成本。实体经济资金成本高企的原因主要来自利率管制，而这也恰恰是导致信贷资金错配和利率传导机制不畅的主要原因，要尽快改革是打破金融垄断、推动利率市场化改革，让市场利率真正体现资金面的供需情况，避免再让官方利率与民间利率二元化，其核心就是正规金融畅通，正常的资金需求能够得到满足，而不再去寻求高利贷。但这仅仅只是理想状态，小微企业和民营企业融资难、融资贵未来仍将是常态，这与信贷条件是否宽松关系不是太大，主要是在银行看来这些不成熟的企业风险远大于国企央企，再加上地方融资平台和房地产等“两高一限”（高耗能、高污染、限制性行业）又抛出了较高的利息条件，挤出效应立刻显现，银行在“三性原则”（安全性、流动性和盈利性）面前自然会设置障碍刁难小微企业和民营企业，这种挤出效应明显提高了中小企业和全社会的融资成本，也是信贷资金出现错配的主要原因。但最滑稽的是，银行等金融机构却在自欺欺人，在高利息诱惑下想方设法给融资平台、房地产和“两高一限”提供资金，除了信贷，还通过资金池、理财产品、同业借贷等方式筹集资金来帮助这些很有可能还不上钱的“借新还旧”。

现在，资金池和各类通道业务已经有所限制，但要想规范和降低银行理财产品、固定收益类产品的收益率，就必须要规范金融同业拆借市场，除了要限制进入同业拆借市场的资格，还得抑制同业拆借过度扩张。银行间同业拆借的主要目的是为调节银行金融机构的短期头寸，由于每天每个金融机构面对的存贷行为和数量是不确定的，存贷款增减对贷存比、准备金和银行的头寸变化影响非常大，为了应对这些指标的频繁变动，银行就通过同业拆借、同业存款、协议存款等方式来满足主动管理流动性的需要，并为此付出了高于自然被动式存款的利息，由此就产生了存款利率的二元结构，于是就出现了很多像货币式基金这样的套利性产品，余额宝等各种“宝”也只是这种二元结构下的蛋。要想真正降低实体经济的融资成本，核心是让同业拆借回归头寸调剂的本源，而非以此展业和层层加码各类固定收益类的产品，如果压缩了同业拆借的规模，银行等金融机构不再搞资金空转的借贷游戏和规范经营，同业拆借、固定收益类产品的利率自然下降，全社会融资成本才会出现下降。

其次，应该大力发展多层次资本市场和股权私募市场，扩大直接融资比例，这条路是缓解小微企业和中小企业融资的根本途径，银行的基因注定不可能为这些企业去冒险，没有进入成熟期的企业必须要依靠VC、PE和资本市场，让风险与收益对称起来。现在国务院已经出台了《新国九条》，希望证监会能把这些条文进一步细化和落到实处，为中国的中小企业、小微企业发展提供制度土壤。

另外，应该想方设法为中小企业减轻负担，尤其在目前人力成本、房租和资金成本高企的情况下，应该大力度减税，同时政府还应该设法为中小企业提供各种免费、廉价的公共服务和支持，比如建立孵化基地和提供廉价的办公场所，让中小微企业先活下来，如果有了这样的土壤，相信会有大量的小企业会得到快速发展，这也是未来税收来源和中国经济潜力所在。显然，政府应该把目光放长远一些，别再竭泽而渔和简单地头痛医头脚痛医脚，应该启用组合拳。(完)

(作者系对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员；联系方式：supeike@gmail.com 作者微信公众帐号：cjmrping )