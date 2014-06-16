台湾货币市场：市场资金平平但谨慎情绪升高，月内短票利率亦走高

* 市场资金虽未趋紧，但跨月资金取得不易

* 大型银行资金供给谨慎，短票月内利率上扬

记者 林妙容

路透台北6月16日 - 台湾银行间短率区间周一略略走扬，市场对6月遭逢季底的资金情势谨慎以对，尽管今日市场资金平平，尚未趋紧，但保守心态令部分成交利率扬升，首当其冲为缺乏自有资金的票券商，月内短票利率高位跳升。

市场交易人士指出，本周有较为大额的公债/公司债交割，令市场去化资金的效应较为明显，部分市场主要资金供应的大型银行，因有资金需求及到期资金不多，今日减少资金供应量并调高成交利率，让市场保守情绪上升。

〞这个月我们会比较保守，跨月的拆款暂时不再供应。〞一位大型银行交易主管说。

有资金缺口的市场人士指出，今天多数银行尚不能提供跨月拆款，但明日起跨月拆款将落入较短的两周区间内，将观望明日主要大型银行的资金供应态度，若是大型银行态度仍然保守，市场的紧张情势将会较为高涨。

本地时间12:57时：

--台币兑美元 暂升5分报30.003。

--台湾加权股价指数 升0.1%，报9,206.01点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.395%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，同上日。

**短票月内利率高位跳升**

短票市场方面，票券商虽因发票量平平而得以弥平资金缺口，但因应市场对月底情势的保守态度，愿意以较高利率先承作跨月短票，布局跨月资金。仍然跨月短票利率的走高今日已带动月内利率同步上扬。

一票券商交易员指出，月内资金的取得大致没有问题，但本周首个交易日感觉资金不像上周充沛，加上超额准备的负数累积仍在持续中，担忧银行此后回补的风险，票券商对这礼拜的资金情势较为保守看待。

〞资金还是显得不足，银行只愿意先提供月内资金。〞上述交易员说。

今日银行端月内自保短票利率主要成交在0.58-0.59%，少数成交至0.61%，上日还在0.56-0.57%；投信和寿险月内短票利率交投也扬升至0.58-0.59%，上日在0.57-0.58%；跨月的30天短票的成交利率主要落在0.59-0.61%，同上日。

周一央行存单到期4,009亿台币，存单发行待稍晚公布。

本周央行存单到期共1兆320.55亿台币，其他交易日落点分别是周二1,036亿，周三2,323.75亿，周四2,195.8亿以及周五756亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备负146亿台币，至周日累计超额准备为负1,222亿台币、加计前期1%的超额准备为865亿台币。

**RP利率大致持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，今日有寿险申购货币型基金，因此并不缺短钱，本周纵然有不少债券交割，但对RP利率影响料将有限。

交易员认为，本周与下周均有为数可观的债券将交割，本周约有682.5亿台币，下周初估也超过600亿。本周交割将集中在周三，共有650亿台币，因此当日的资金状况可能略为偏紧。

〞寿险今天比较有钱，可做一周。〞一位大型证券商交易员表示。

另一大型票券商也指出，有寿险业向几家投信大量申购货币型基金，因此投信要券较为积极。不过为避免资金落点过度集中月底，因此将6-13天的公司债RP利率区间自0.48-0.50%调降至0.46-0.48%。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，利率大致不变；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%，上日在0.50-0.55%。跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。