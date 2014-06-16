《路透晚报》--6月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中英关系：李克强上任后首次出访英国，300亿美元经贸合作是重点

中国国务院总理李克强周一将出访英国，这是他担任总理以来首次访问英国。此次出访的重点在于跨过以往两国在政治上的分歧，签署超过300亿美元的合作协议。

--中国经济：有信心实现今年7.5%的增长目标--总理李克强

中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。

--中国金融：央行定向宽松力度大增，多家全国性股份制银行均被降准

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

--《焦点》中国央行政策微调的累积效果堪比降准

今年中国零星出台货币宽松政策的做法，或许是出于谨慎，但累计效果相当于直接调降金融机构存款准备金率。

--中国经济：处于准通缩之中，近期侧重适度下调存准率和利率--央行官员

中国人民银行调查统计司副司长徐诺金最新表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。

--中国金融：5月新增外汇占款创九个月新低，下半年料难大幅反弹

中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低 ，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

--中国房地产：楼市只是调整不会崩盘，因自住性需求量仍大--专家

上周五中国公布1-5月房地产投资继续大幅下降，再次引发对中国房地产市场的担忧。人民日报周一刊登两位专家的分析文章称，中国楼市只是调整不会崩盘，因刚性需求依然充足，行业资金链条未现紧张迹象，房价全面下降可能性不大。

--中国经济：西电东送工程建设及材料采购等存在违反招投标规定--审计署

中国国家审计署周一公布对西电东送工程宁东至山东±660千伏直流输电示范工程等21个输变电项目的投资建设、运营管理等情况的审计公告，发现在工程建设、设备材料采购等存在违反招投标规定的问题。

【固定收益】

--中国金融：信贷资产支持证券首次登陆上交所，平安银行拔头筹

中国信贷资产证券化终于正式登陆交易所市场，平安银行拔得头筹。上交所和中债登公司周末分别发布相关发行文件，正式启动总额为26.31亿元的信贷资产支持证券的发行工作。

--《中国新债预测》国开行五期债收益率料仍低于二级，但认购热情降温

中国国家开发银行周二将招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，本周施行的定向降准名单进一步扩充至股份制银行，资金和政策预期不断改善令债市继续受惠，料明日新债定位仍将低于二级市场。

--新债招标：中国进出口行两期债结果低于二级但接近预期，认购倍数不高

中国进出口银行周一招标的一年贴现债和两年期固息债中标结果虽仍低于二级，不过与市场预期较为接近，认购倍数也属一般水平，投标情况只能算中规中矩。

--中国债市：五年以内信用债收益率估值跌势明显，曲线再增陡--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，五年以内品种跌势相对明显，最大幅度达10个基点(bp)，七年及以上期限则变动有限，曲线进一步增陡。

--中国债市动态：现券收益率和IRS下行，部分股份制银行获批定向降准助人气

中国银行间市场周一早盘现券收益率与利率互换(IRS)联袂下行。交易员称，部分股份制银行亦符合定向降准要求的消息，超出市场原先预期，且央行官员有关引导资金成本下降的表态，致机构对政策放松存更多想象空间。

--中国货币市场：主要回购利率持稳，跨季末资金实际成交价略升

中国银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率持稳。今日央行定向降准资金释放，支撑流动性维持宽松格局，隔夜及七天品种供给均颇为充裕。

【外汇】

--《分析》人民币汇率双向波动元年已正式开启

随着年初以来贬值行情的深化，人民币汇率双向波动元年可谓正式开启，由市场力量决定汇率价格形成的时间亦渐行渐近。从上周人民币出现的一波反弹行情，以及外管局两位官员的表态综合透露的讯息：在保障若干政策目标、引导市场预期实现双向波动的前提下，通过放开汇率波动提升市场自动出清程度；而央行在市场中进行外汇买卖的数量干预有条件减少，同时也降低外汇占款及外汇储备的增量。

--离岸人民币：交银香港首发七年期宝岛债，以4.15%于市场询价--消息

三位消息人士周一表示，中国交通银行香港分行将再度发行总额20亿元人民币的宝岛债，年期分别为三年、五年及七年，其中七年期为台湾宝岛债市场上路以来首次发行。

--离岸人民币：台湾银行业5月底人民币存款2,900.79亿元，月增约0.88%

台湾央行周一表示，至今年5月底止，台湾银行业累计人民币存款达2,900.79亿元，较前月成长约0.88%，成长速度明显放缓。

--中国汇市：人民币随中间价回落，客盘购汇在6.2元附近阻碍升值

中国人民币兑美元周一回落。成价价跟随中间价低开后，曾在结汇盘推动下一度走升，不过客盘购汇出现再次压低汇率。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续创两个月收盘新高，定向降准惠及股份行激励银行股

中国股市沪综指周一续创两个月收盘新高。分析师指出，近期市场在经济数据偏好、微刺激举措逐步加大的背景下走势较强，而有关定向降准惠及股份制银行的消息，进一步提振市场信心，带动银行等权重板块走强。

--《焦点》中国深入调查医药业腐败，在华外籍高管提心吊胆

中国对医药业腐败行为的打击让外国高管吓得不轻！有人担心自己可能会锒铛入狱，并咨询其律师自己是否应该离开中国避避风头。还有些人则想着永远离开中国。

--《热点聚焦》青岛港口金属融资骗贷事件导火索为反腐调查

青岛港口金属融资骗贷事件曝光，让西方银行业者坐立不安，并打击全球金属价格挫跌，它的导火索竟然是中国中央纪委对西宁市委书记毛小兵的反腐调查。

--《分析》中国房地产开发商三季度或需大幅降价

为了实现2014年的销售目标，中国房地产开发商今年第三季度或许被迫大幅降价，大范围促销或改变发展战略。今年前五个月，很多房产开放商只实现了不到30%的销售目标。

--企业并购：宝钢资源收购Aquila遭遇搅局，称不会提高报价

Aquila Resources及其新的战略股东Mineral Resources周一表示，两家公司计划宣布一项交易，将挫败中国钢铁巨头宝钢旗下宝钢资源对Aquila的10亿美元收购。

--中港证券：中国证监会明确沪港通中外资持股比例限制，并禁止场外大宗交易

中国证监会周五晚间发布《沪港股票市场互联互通机制试点若干规定》，明确证券交易服务公司和证券公司或经纪商不得自行撮合投资者通过沪港通买卖股票的订单成交，不得以其他任何形式在证券交易所以外的场所对通过沪港通买卖的股票提供转让服务，中国证监会另有规定的除外。

--路透专访：安赛乐米塔尔计划抓住中国汽车市场机遇--CEO

全球最大钢铁企业--安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)周日表示，将利用在中国的合资企业开发快速增长的中国汽车市场，以帮助抵消经济增长放缓导致的钢铁需求疲软。

--中国个股：就海润光伏除权参考价误差事宜，上证所公布补偿预案

就中国海润光伏除权价的“乌龙”事件，上海证券交易所周日再公告公布具体补偿预案，称拟与上市公司共同对上周四(6月12日)实际卖出海润光伏的相关投资者予以补偿。

--中国期货：大商所完成第二次全市场夜盘交易测试，下周将进行应急演练

中国大连商品交易所称，周六晚至周日下午，大商所顺利完成了第二次全市场夜盘联网测试，为夜盘交易上市的技术准备工作打下了坚实基础。下周还将进行一次应急情况演练，届时交易所夜盘的各项准备工作将全部就绪。

--企业并购：台寿保股东会通过反对与中信金股份转换决议，合并正式破局