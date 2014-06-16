台湾债市：10年公债R券殖利率随美债下滑，标售筹码集中有利多方

路透台北6月16日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周一早盘下跌。因亚洲交易时段的美国10年公债 殖利率走低，且上周五103/6R标售的筹码稳定度有利多头。
相较于10年券，五年公债103/9 殖利率下滑幅度有限。交易商指出，主要因103/9将于下周二标售，且财政部将于下周一公布第三季发债计画，预估新一期五年券103/10 很快展开发行前交易，筹码供应问题令五年券对利多反应较为迟缓。
〞今天美债(殖利率)下来大一点，103/6R虽然标得不好，但银行与寿险也拿了83%。〞一位本地证券商交易主管说。
另一外商交易员也称，103/6R得标利率接近预估区间高点，但因筹码集中度还是偏高，因此证券商仍有回补压力。
台湾央行上周五标售的10年103/6R期公债得标利率为1.553%。落在市场预估1.538-1.56%区间内，较上次同年期公债标售得标利率1.532%走升2.1个基点。各行业的得标比重方面，银行业得标比重65.5%、证券业15.5%、票券业1.5%、保险业17.5%。
美国10年公债殖利率周一于亚洲交易时段下跌，本地时间10:28，报2.5897%。周五纽约尾盘，美国10年期公债跌5/32，殖益率报2.604%。
预估指标公债主要交投区间：
* 10年公债103/6R：1.535-1.55%
* 五年公债103/9：1.08-1.095%
本地时间10:29时最新报价：
* 10年公债103/6R殖利率跌0.90基点报1.5430%。
* 五年公债103/9殖利率跌0.45基点报1.0885%。
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(记者 董永年; 审校 黄凯)