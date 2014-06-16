台湾债市：10年公债R券殖利率随美债下滑，标售筹码集中有利多方

东南亚股市：谨慎情绪令大盘走势沉闷，受法国大选前的不确定性影响

路透4月20日 - 东南亚股市周四交投谨慎，市场缺乏经济线索，而围绕法国大选的不确定性则损及全球风险偏好。 美国股市低迷以及隔夜大宗商品下跌加重了市场的谨慎氛围。 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。 新加坡股市上涨0.4%，受助于工业和消费类股表现良好。 印尼股市收跌0.2%。该国股市周三休市。 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。基于Indikator Politik对全部投票的非官方“快速计票”结果，Anies Baswedan获得58%的选票，华裔原省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)获得42%的选票。 菲律宾股市