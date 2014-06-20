《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月16日-20日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：不会硬着陆，将长期保持中高速增长--李克强

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。

--中国经济：人行行长称有信心中国能维持平稳的经济成长

中国人行行长周小川称，有信心中国可以维持平稳的经济成长和金融稳定，已做了让人民币国际化所需的工作，但工作尚未完成。

--《焦点》李克强访英签署逾140亿英镑经贸协议，集中在能源和金融领域

中国总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

--中国金融：定向宽松力度大增，央行称国有及股份制银行均在降准范围内

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

--《热点聚焦》督查组检查在即，中国政府部门忙表功稳增长有作为

在中国总理李克强怒斥官员不作为“尸位素餐”，并明确要派中央督查组检查稳增长简政放权落实情况后，中国政府部门--尤其是涉及宏观调控的职能部门正在悄然出现新变化。近期政府部门落实稳增长政策均明显提速，但同时也引发了疑似表功应对将于下周开始的中央督查组检查的质疑。

--中国金融：央行拟创设抵押补充贷款PSL，加强对中长期利率引导--报载

第一财经日报周三报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

--中国经济：处于准通缩之中，近期侧重适度下调存准率和利率--央行官员

中国人民银行调查统计司副司长徐诺金最新表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。

--中国经济：下半年外贸增速有望回升，消费也会持续向好--商务部

中国商务部发言人沈丹阳表示，5月外贸数据的回升得益于稳外贸的扶持政策及国际市场需求的稳定回升，预计下半年外贸增速有望继续回升，消费市场也有望进一步企稳回升。

--中国数据：5月实际使用外资86亿美元，同比下降6.7%--商务部

中国商务部公布，5月单月实际使用外资（FDI）86亿美元，同比下降6.7%。2014年1-5月实际使用外资489.1亿美元，同比增长2.8%。

--新闻稿：中国的主权信用实力或能经受经济结构调整带来的挑战--穆迪

穆迪投资者服务公司表示，中国的Aa3评级与稳定展望受到其宏观经济实力以及财政与外部缓冲所支持，穆迪预计中国的主权信用实力应能经受经济结构调整带来的挑战。

--中国金融：均衡利率形成自有规律，央行能综合影响而无法操控--专家

针对中国利率市场化进程中利率锚如何选择，及其与货币政策的关系，中国人民银行金融研究所所长金中夏撰文认为，未来的方向可能是，央行主要通过公开市场操作和其他各种数量和价格的综合手段，在银行间市场决定某种短期利率，通过这种短期利率影响国债收益率曲线，进而影响所有市场利率，最终影响经济增长、物价水平和就业等实体经济目标。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》人民币汇率双向波动元年已正式开启

随着年初以来贬值行情的深化，人民币汇率双向波动元年可谓正式开启，由市场力量决定汇率价格形成的时间亦渐行渐近。从上周人民币出现的一波反弹行情，以及外管局两位官员的表态综合透露的讯息：在保障若干政策目标、引导市场预期实现双向波动的前提下，通过放开汇率波动提升市场自动出清程度；而央行在市场中进行外汇买卖的数量干预有条件减少，同时也降低外汇占款及外汇储备的增量。

--中国金融：5月新增外汇占款创九个月新低，下半年料难大幅反弹

中国央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低 ，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

--《分析》中国央行连续放水钱荒难再现，货币转型价格调控预期渐升温

"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

--中国外汇：人民币对英镑直接交易周四启动，将进一步助推人民币国际化

在中国国务院总理李克强访英期间，中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出，短期看此举的政治意义大于实际意义，但长期看亦将推动人民币国际化，并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。

--路透调查：人民币人气四个月来首次看涨

周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，中国人民币人气四个月来首次转为看涨。

--人民币汇率：未来走势方向仍是双向波动，弹性继续加大--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏最新表示，人民币汇率未来走势主要方向仍是双向波动，且弹性继续加大，这也是今后资本项下开放条件下，管理短期资本流动所需要的机制。

--中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，二季度资本净流入压力料明显缓解

中国首季国际收支的最终数据继续维持“双顺差”格局，来自资本项目的贡献远超过经常项目。分析人士指出，二季度资本净流入压力将明显缓解，央行正在施行的退出外汇日常干预的举措可能大幅缩窄二季度国际收支的双顺差规模，从而令国际收支更趋平衡。

--人民币汇率：5月实际有效汇率环比降0.56%，四个月连降至15个月新低

人民币实际有效汇率指数5月连续第四个月回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降0.56%至114.05，创去年2月以来新低。

--中国金融：工行等首批七家银行启动自由贸易账户业务--央行上海总部

中国人民银行上海总部周三称，工商银行等七家银行与相关企业签订自由贸易账户的开立协议，成为首批启动自由贸易账户业务的金融机构。

--中国外汇: 4月净减持美国国债89亿美元，持有规模创14个月新低

美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持89亿美元美国国债 ；截止2014年4月末，中国持有的美国国债为12,632亿美元，仍是美国国债的全球最大单一 持有国，该规模创14个月来中国持有美国国债的低点。

---中国债市：国债预发行券种扩至全部关键期限，一年期波动略多可关注

试水逾一年后，中国财政部周四宣布将国债预发行券种由现有的七年期，扩大至包括一、三、五、七和10年的全部关键期限国债。这显示债券衍生品交易在不断推进，唯现有预发行交易不甚活跃，市场影响应该暂时不明显。

--中国金融：有大行已获个人大额可转让存单试点资格，推出倒计时--报载

在同业存单推出半年多之后，涉及面更广的个人大额可转让存单也在稳步推进。中国金融时报周四报导，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：官方5月房价两年来首跌，理性调整可能成楼市新常态

中国楼市持续两年的上涨脚步终告停歇，5月官方房价环比首次转为下跌，结合此前公布的1-5月房地产投资销售继续减速，令市场相信中国房地产市场进入调整期，而理性的调整可能成为常态。

--《热点聚焦》青岛港口金属融资骗贷事件导火索为反腐调查

青岛港口金属融资骗贷事件曝光，让西方银行业者坐立不安，并打击全球金属价格挫跌，它的导火索竟然是中国中央纪委对西宁市委书记毛小兵的反腐调查。

--《焦点》银行严格审批贷款，中国铁矿石贸易商面临信贷断流

业内和银行消息人士称，随着中国加强对不法大宗商品融资的打击力度，银行对贷款审批和信用证签发也更加严格，使中国的铁矿石贸易商面临信贷断流的问题。

--中国国企：1-5月利润同比增幅提高至6.9%，营收增幅放缓--财政部

中国财政部周四公布，1-5月国有企业利润同比增长6.9%，该增幅高于1-4月的6.5%。但营业总收入增幅继续放缓，且32家中央管理企业和13个省份的地方国有企业利润负增长。

--《焦点》阿里巴巴公布27名合伙人名单，并透露公司增长放慢

中国电子商务巨头阿里巴巴周一公布了集团27名合伙人身份以及董事会成员名单，同时还披露，该公司迅猛成长的脚步在最近一季有所放慢。

--中港证券：中国证监会明确沪港通中外资持股比例限制，并禁止场外大宗交易

中国证监会发布《沪港股票市场互联互通机制试点若干规定》，明确证券交易服务公司和证券公司或经纪商不得自行撮合投资者通过沪港通买卖股票的订单成交，不得以其他任何形式在证券交易所以外的场所对通过沪港通买卖的股票提供转让服务，中国证监会另有规定的除外。

--中国金融：中投公司境外投资管理不规范，有损失风险--审计署报告

中国主权财富基金--中国投资有限公司在加大对外投资的同时风险亦凸显。中国审计署周三发布审计报告指出，中投境外投资管理不规范，有的形成损失或面临损失风险，其风险控制、境内所属企业及财务管理等方面也存在一些不规范问题。

--中国钢铁：6月上旬重点企业粗钢日产183.26万吨创新高，旬环比由降转增

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，6月上旬重点企业粗钢日产量达183.26万吨，创该数据公布以来新高；旬环比并结束此前连续两旬下降态势，转为增长3.69%。 (完)