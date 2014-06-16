《热点聚焦》青岛港口金属融资骗贷事件导火索为反腐调查

两名消息人士指出，当地几家银行在那场会议上决定，不会起诉德诚，也不会冻结德诚资产。

“德诚有很多实货资产，所以现在的想法是这些资产可以卖掉，德诚可以还掉一些债，”一名熟悉情况的业内消息人士称。

如果证实有骗贷行为，如何解决各方争夺对德诚资产索取权的问题，目前仍不明朗。

外资银行还在设法评估可能的曝险，目前为止没有什么表示。花旗集团 、南非标准银行 、渣打银行 都是在青岛港代理客户从事铜融资的主要银行。

渣打表示，正在检查在中国对少数几家企业的金属融资业务。花旗表示，如果客户受到影响，将与相关当局、仓储业者及客户密切合作。南非标准银行表示，正在调查青岛港的潜在违规情况，但无法确定可能的具体损失数字。

“所有利害关系者，包括受到影响的外资仓库、银行及贸易商代表，上周开了一次会议，以掌握整个情况，”其中一位外资银行消息人士称。“我们还在评估我们的曝险，因为我们不知道是不是有伪造仓单。”

前述工行青岛分行的官员表示，德诚从4月之后已有贷款违约，德诚在青岛港与金属融资无关的境内业务方面积欠工行的债务超过1亿元人民币(1,600万美元)。目前无法取得工行总部的评论。